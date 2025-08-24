Jammu Cachemira: las lluvias torrenciales desencadenan una situación de inundación; tráfico interrumpido







Desde los últimos días, los dioses de la lluvia no han estado mostrando misericordia alrededor del Región de Jammu y Cachemira. Las fuertes lluvias continuaron bateando el domingo, lo que provocó situaciones de inundación en varias áreas bajas. Los intensos hechizos de lluvia también causaron daños a un puente vital en la carretera nacional Jammu-Pathankot.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Jammu en las últimas 24 horas ha registrado 190.4 mm de lluvia, que es el segundo agujero más alto este mes en un siglo. Sin embargo, la lluvia más alta para agosto permanece 228.6 mm, registró el 5 de agosto de 1926, mientras que el segundo más alto fue 189.6 mm el 11 de agosto de 2022.

Las autoridades cívicas y la administración también han emitido avisos pidiendo a las personas que se mantengan alejadas de los cuerpos de agua y las áreas propensas a los deslizamientos en medio de un pronóstico meteorológico que predice una lluvia moderada a intensa con la posibilidad de entornos de nubes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas de gran altitud hasta el 27 de agosto.

Los funcionarios, mientras se dirigían a la situación de inundación, dijeron a los medios que, “en Jammu, al menos 45 estudiantes del Instituto Indio de Medicina Integrativa (IIIM) fueron evacuados a la seguridad en una operación conjunta entre el Fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) y la policía después de las aguas de las inundaciones inundó la planta baja del complejo de dormitorios «, según lo citado por PTI.

Los funcionarios cívicos y administrativos también dijeron que «el SDRF y la policía usaron botes para rescatar a los estudiantes después de más de siete pies de agua del canal desbordante invadieron sus edificios de albergue esta mañana.

Según ellos, la operación de rescate duró más de cinco horas y resultó en la evacuación segura de todos los niños atrapados «.

El Dr. Zabeer Ahmed, director de IIIM, una entidad autónoma bajo el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), destacó que el Instituto había realizado medidas para la estadía segura de los estudiantes, según la agencia de noticias PTI.

Teniendo en cuenta que las intensas lluvias torrenciales ya han perturbado la vida normal en la ciudad de Jammu, lo que hace que los arroyos y los desagües se desborden, la situación en los próximos días también parece preocupante. Con carreteras bloqueadas e inundaciones en varias áreas, incluidas Janipur, Roop Nagar, Talab Tillono, Jewel Chowk, New Plot y Sanjay Nagar, la vida humana ha sido perturbada.

La agencia de noticias PTI también informó que las paredes límite de varias casas también han sido dañadas, mientras que casi una docena de vehículos fueron barridos en las inundaciones repentinas, dijeron los funcionarios.

Primer Ministro Omar AbdullahMientras toma el conocimiento de la situación, ha ordenado a todos los departamentos interesados ​​a permanecer en alerta máxima en medio de fuertes lluvias.

Omar Abdullah ha aconsejado a las personas que permanezcan cautelosas en medio de un pronóstico climático que predice una lluvia moderada a intensa con la posibilidad de entornos de nubes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas de gran altitud hasta el 27 de agosto.

(Con entradas de PTI)





