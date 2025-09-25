Características de enfoque ha presentado FocusfestUna experiencia inmersiva en el festival de un día en el lote de Universal Studios en Los Ángeles. Organizado por Juju Green de Tiktok (@Straw_hat_Goofy), el evento tendrá lugar el 18 de octubre, con los expertos en focos que reciben temprano Acceso a entradas antes del público en general.

El evento inaugural contará con Focus Function Films como «The Big Lebowski» de The Coen Brothers, el debut como director de Emerald Fennell «Promesing Young Woman» y una proyección anticipada de Yorgos Lanthimos «»Bugonia«Protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons.» Bugonia «, que se inaugura en el lanzamiento limitado el 24 de octubre, sigue a dos hombres obsesionados a la conspiración que creen que un CEO rico de una gran corporación es un alienígena que quiere destruir la Tierra.

A lo largo del evento de un día, los asistentes tendrán la oportunidad de ingresar al mundo de diferentes películas de enfoque, con momentos de fotos inmersivos, ofrendas temáticas de alimentos y bebidas durante toda la noche y una curación de mercancías limitadas basadas en la biblioteca de enfoque.

La alineación de Focus Feature para 2025 incluirá a Chloé Zhao‘s «Hamnet «, protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. La película ganó anteriormente el Premio People’s Choice en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride. Focus también distribuirá el primer debut de Ronan Day-Lewis» Anemone «, y co-crecrita por Daniel Day-Lewis, marcando su primer papel en su primer lugar en 2017.

También en el lanzamiento de Focus Slate está «Song Sung Blue», protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, luego de una pareja que actuó en una banda tributo a Neil Young llamada Lightning & Thunder. La película está programada para su estreno en el Festival de Cine de AFI el 26 de octubre en Los Ángeles, California.

Focus Feature es una subsidiaria de NBCUniversal.