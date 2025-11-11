Khabib revela el placer de matar a McGregor: como unas vacaciones en las Maldivas

VIVA – Leyenda UFC origen Rusia, Habib Nurmagomedov, recordó uno de los momentos más memorables de su carrera, cuando destruyó Conor McGregor en el evento UFC 229.

La pelea que se celebró en 2018 se convirtió en el duelo más candente y más vendido en la historia de UFC. Khabib pareció dominante y derrotó a McGregor por sumisión en el cuarto asalto para retener el cinturón del campeonato de peso ligero.

Sin embargo, la victoria se vio empañada por un incidente caótico después de que Khabib saltara la valla del octágono y atacara al equipo de McGregor, lo que provocó que se le prohibiera competir.

Aunque estuvo lleno de controversia, Khabib admitió que el duelo fue el momento más divertido de su vida.

«Una cosa muy hermosa en este mundo: cuando no te gusta alguien, entras en el octágono, lo destruyes y te pagan», dijo Khabib en un evento mediático en Chicago, citado por S Khalil.

«Si haces eso fuera de la arena, definitivamente te encarcelarán. Pero en ese momento pude disfrutarlo. Me sentí como unas vacaciones en las Maldivas. Ese era el momento que había estado esperando durante mucho tiempo».

Después de derrotar a McGregor, Khabib continuó su dominio defendiendo el título dos veces más: contra Dustin Poirier y esclavo justin antes de finalmente decidir retirarse con un récord perfecto de 29 victorias sin derrota.

Esta decisión no se debió a una pérdida de motivación, sino a una promesa a su madre de no volver a luchar sin la presencia de su padre, Abdulmanap Nurmagomedov, fallecido en 2020.

«No se trata sólo de la madre, sino de toda la situación que ocurrió en ese momento», dijo Khabib.

«Hay muchos rumores sobre la razón por la que me retiré, pero la verdad es simple. Si mi padre todavía estuviera vivo, tal vez habría peleado algunas peleas más. Pero después de que él se fue, tuve una conversación honesta con mi madre. Fue una decisión difícil, pero elegí cumplir sus deseos».

«Todo sucedió muy rápido. Cuando mi padre murió, no tuve tiempo para pensar. UFC inmediatamente hizo un cinturón interino, Justin Gaethje venció a Tony Ferguson, luego dijeron: ‘Te daremos un mes y luego decidirás lo que quieres’. «El mundo está esperando, pero yo elijo lo que mamá quiere», afirmó.