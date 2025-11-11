¿Cuál es la pérdida para la nación indonesia?

Jacarta – El Órgano Legislativo de la RPD de RI (Baleg) celebró una audiencia (RDP) con la asociación músico VISIÓN, ACCIÓN y ASIRI en la Armonización del Proyecto de Ley de Enmiendas a la Ley Número 28 de 2014 sobre Derechos de Autor en el Edificio DPR RI, el martes 11 de noviembre de 2025.

En aquella ocasión, el presidente de la RPD, Baleg Bob Hasan, preguntó a los músicos y miembros de la RPD: Una vez Mekel Y Ahmad Dhani conciliar. Según él, Indonesia perdió porque la gente ya no escuchó la voz de Once di. con– el Dewa 19.

Inicialmente, Bob destacó eventos legales relacionados con disputas entre cantantes y compositores. De hecho, dijo, lo que se debe cuestionar es el vacío de la ley.

«De hecho, lo que causó la disputa se debió a un vacío legal, no a la voluntad del creador, no a la voluntad del cantante. Creo que a partir de hoy Mas Fadly declaró que era amigo de Mas Piyu, que la amistad debe continuar. Porque la pérdida es para nosotros como pueblo indonesio», dijo Bob.

Luego, Bob pidió a Once y Ahmad Dhani que hicieran las paces. En esta reunión sólo estuvo presente Once. Los miembros de la RPD y los músicos presentes se rieron cuando escucharon a Bob pedirles a los dos que hicieran las paces.

«Ahmad Dhani ya está harto de Once. Esto es todo, este es el que perdió, esta es la pérdida, el pueblo indonesio. El pueblo indonesio es el que perdió. Ya no escuchamos la voz de Sting en la canción Dewa. Así es. Hay características de Sting en Dewa que no podemos encontrar. Finalmente la paz ha vuelto. Estáis unidos de nuevo. Así que somos fanáticos de esto, cierto, sólo tenemos que esperar la ley», dijo Bob.

«Finalmente llega al centro de las cuestiones personales. Si hablamos de dónde hay un vacío legal, es porque hay una disputa, hay una disputa, hay una disputa. Eso significa que no hay ninguna, entonces hay un miedo al creador, antes de una visión confusa. Aunque detrás de eso, por ejemplo, la canción fue creada tan bien. Puede ser que el creador hizo la canción porque vio el carácter de la voz del cantante», añadió.

Se sabe que Once Mekel y Ahmad Dhani tuvieron una disputa sobre las regalías de las canciones de Dewa-19. No sin razón, Ahmad Dhani afirma que Once Mekel no pidió permiso y entregó regalías por las canciones que interpretó sin el acompañamiento de Dewa-19. Sin embargo, el vocalista aparentemente tuvo una frase pegadiza que supuestamente causó que le doliera el corazón a Ahmad Dhani.