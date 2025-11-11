NCC Maharashtra señala Konkan Vijay 2026 «Expedición de navegación en mar abierto»







La Dirección del CNC Maharastra marcó la expedición de navegación en mar abierto ‘Konkan Vijay 2026’, realizada por la Unidad Naval Más Emprendedora (MENU) de la Dirección, según un comunicado el lunes.

La expedición de 10 días, que encarna el espíritu de “Swaccha, Sundar y Samriddha Konkan” (Konkan limpio, hermoso y próspero), contará con 60 cadetes navales del NCC navegando 127 millas náuticas a lo largo de la pintoresca costa de Konkan. El equipo hará escala en los puertos de Ranpar, Ambolgad, Purnagad, Dhaulwali y Vijaydurg, según un comunicado oficial.

El viaje, apoyado por el Comando Naval Occidental de la Armada de la India y la Guardia Costera de la India, tiene como objetivo fomentar la náutica, el trabajo en equipo, el espíritu aventurero y la conciencia ambiental costera entre los cadetes.

La expedición fue iniciada por el brigadier RK Paithankar, comandante del grupo, sede del grupo NCC en Kolhapur, en presencia del capitán (IN) Jenish George, director de la dirección de NCC Maharashtra; Comandante Shailesh Gupta, oficial al mando, Guardia Costera India Estación Ratnagiri; Nitin Bagate, IPS, Superintendente de Policía, Ratnagiri; y Sundeep Krishna, IRS, Superintendente Adjunto de Aduanas, decía.

El brigadier Paithankar elogió a los cadetes por su entusiasmo y compromiso y señaló que tales expediciones no solo desarrollan habilidades marítimas y de liderazgo, sino que también inculcan disciplina, resiliencia y un fuerte sentido de orgullo nacional.

El ‘Konkan La expedición Vijay 2026 refleja el compromiso continuo de la NCC de promover una región costera limpia, hermosa y próspera, al tiempo que nutre a los futuros líderes marítimos de la India, según el comunicado oficial.





