El crecimiento de la industria de la belleza estimula nuevos movimientos comerciales

Yakarta, Viva – La belleza industria En Indonesia, continúa mostrando un fuerte crecimiento a pesar de cambiar las preferencias del consumidor. Las marcas locales se han vuelto cada vez más competitivas, ofreciendo diversos productos adaptados a las necesidades de las generaciones más jóvenes.

Los observadores de la industria señalan que la demanda de cuidado de la piel, maquillaje y cuidado personal sigue siendo sólida en los mercados urbanos y regionales. Este crecimiento también ha alentado a más empresarios a ingresar al sector, ya sea a través de empresas independientes o colaboración con socios manufactureros.

Yakarta, como centro económico del país, se ha convertido en un punto focal para que las empresas de belleza se conecten, expandan y colaboren. La ciudad proporciona acceso no solo a los clientes potenciales sino también a las redes comerciales e instituciones reguladoras.

En este contexto, Pt Mash Moshem Indonesia, un proveedor de servicios de fabricación cosmética, inauguró una nueva sucursal oficina en Sudirman, Central Yakarta, el miércoles (20 de agosto de 2025). La medida está destinada a fortalecer la presencia de la compañía y proporcionar un acceso más cercano a los clientes en la región de Jabodetabek.

«Muchos de nuestros clientes han venido de las áreas de Jabodetabek y cercanas. Con esta oficina en Yakarta, queremos estar más presentes, más accesibles y listos para ayudar a los clientes a convertir las ideas en productos reales», dijo Ivana Azarine, desarrollo comercial de Mosh Moshem Indonesia.

Con más de una década de experiencia, la compañía ha apoyado a miles de marcas de belleza que van desde pequeñas empresas hasta jugadores establecidos. Sus servicios abarcan desarrollo de fórmulas, diseño de embalaje, procesos de certificación (BPOM, Halal, Haki, International), producción y estrategias de marca.

«Cualquiera que quiera comenzar su propia marca puede comenzar con nosotros. Desde pequeñas empresas y crecientes marcas hasta personas con el sueño de construir un producto de belleza, estamos aquí para ayudar», explicó Ivana, también conocida como Arin.

La expansión a la Torre Sudirman 7.8 tiene como objetivo acercar a Mash Moshem al creciente ecosistema de belleza en Yakarta. Anteriormente, las operaciones de la compañía se centraron en Surabaya, creando una distancia para muchos clientes.

La apertura estuvo marcada por una ceremonia a la que asistieron líderes de la compañía, personal, socios y varias figuras públicas. Presentaba bendiciones de la oficina, discursos de liderazgo y una reunión con invitados.

Mash Moshem también enfatizó su compromiso más allá de los servicios de producción al ofrecer programas educativos. «Cada dos meses organizamos seminarios o seminarios web en línea donde los clientes pueden aprender a comercializar, crear conciencia y hacer crecer su negocio de cosméticos de manera más efectiva», concluyó Arin.