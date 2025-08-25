Karnataka: Lover mata a la mujer en Mysuru, falla la explosión móvil; sostuvo







En un crimen impactante, una mujer casada de 20 años supuestamente fue asesinada por su pareja, quien forzó un polvo químico a su boca después de un argumento acalorado, policía dijo el lunes, informó el PTI.

El incidente tuvo lugar el sábado en un albergue en la aldea de Bherya, ubicado en Saligrama Taluk del distrito de Mysuru.

Según la policía, la mujer murió después de ingerir la sustancia química.

El acusado, identificado como Siddaraju, fue arrestado por la policía en relación con el asunto.

La policía dijo que el sospechoso supuestamente intentó engañar a la investigación al afirmar que la mujer había muerto en una explosión de teléfonos móviles.

La víctima, residente de la aldea de Gerasanahalli en Hunsur Taluk, estaba casada con un hombre de Kerala, pero según los informes estaba en una relación con Siddaraju, dijo la policía, según PTI.

Durante su estadía en el albergue, una discusión se intensificó entre los dos, lo que llevó a Siddaraju a presuntamente matarla usando un polvo químico. En un esfuerzo por encubrir el asesinatoGritó que un teléfono móvil había explotado, con la esperanza de desviar la atención, informó la agencia de noticias.

Después de matarla, él gritó diciendo que el teléfono móvil había explotado. Sin embargo, cuando llegó el personal, no había teléfono móvil en la habitación. Cuando se le preguntó al acusado sobre el presunto teléfono móvil explotado, afirmó que lo sacó por la ventana, dijo un alto oficial de policía, informó el PTI.

El personal buscó el teléfono móvil, pero no pudo encontrarlo y se sospecharon y llamaron a la policía, dijo.

Según la investigación, el acusado Siddaraju fue arrestado después de confesarse con el crimen, dijo la policía.

El superintendente de policía de Mysuru, Vishnuvardhana N, confirmó el arresto y dijo: «La víctima estaba casada con alguien en Kerala, pero estaba en una relación con el acusado. El motivo detrás del asesinato aún está bajo investigación. El Laboratorio de Ciencias Forenses está examinando el químico utilizado para determinar su naturaleza exacta».

Se ha registrado un caso en la estación de policía de Saligrama a este respecto, dijo la policía, y agregó que más investigación está en marcha.

(con entradas PTI)





Fuente