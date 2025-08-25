El capitán del equipo de los Vikings deja en claro los sentimientos después de ser cambiado

El Vikingos de Minnesota Hizo muchos movimientos sorprendentes la semana pasada, pero nadie vio al capitán del equipo y comenzó el tackle defensivo Harrison Phillips‘comercio con el Jets de Nueva York próximo.

Al llegar como agente libre en 2022, Phillips comenzó cada juego del Kevin O’Connell y la era de Kwesi Adofo-Mensah en los últimos tres años. Fue una parte integral de la defensa de Brian Flores, especialmente la defensa de la carrera que permitió a los quintos yardas más cercanos en el suelo la temporada pasada.

Fuera del campo, Phillips marcó la pauta para el reinicio cultural en Minnesota como líder en el vestuario y la comunidad.

Los Vikings lo cambiaron a los Jets el 21 de agosto por el Capital Draft Draft del Día 3 y descargar el espacio de la tapa.

Phillips abordó el sorprendente movimiento de carrera en sus días después de Instagram.

Harrison Phillips envía un mensaje claro después de que Vikings lo cambió a Jets

El domingo 25 de agosto, Phillips Llevó a Instagram Para compartir su gratitud por su tiempo en Minnesota y la emoción por lo que vendrá.

«Minnesota, siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. En nuestro tiempo aquí, han sucedido muchos de los momentos más importantes de nuestras vidas. No solo crecer como jugador, sino casarse, dar la bienvenida a nuestro hijo y hacer crecer mi base», escribió Phillips, refiriéndose a su fundación sin fines de lucro, los fabricantes de juegos de Harrison. “Este estado ha sido el telón de fondo de los recuerdos que nunca olvidaré.

@HarrisonSplaymakers encontraron una nueva vida y una familia completamente nueva de cachorros y voluntarios en MN. Ver el impacto crecer en las Ciudades Gemelas es algo de lo que siempre estaré orgulloso. Un conjunto de recuerdos y amigos para durar toda la vida «.

Como Phillips compartió muchas fotos de su tiempo en Minnesota en la publicación de Instagram a continuación (haga clic en las flechas para desplazarse), su atención se dirige a su nuevo hogar en Nueva York.

«Dicho esto, el fútbol se trata de capítulos, y no podría ser más entusiasmado por el próximo. Unirse a los Jets de Nueva York es una oportunidad por la que estoy más que agradecido. Estoy listo para dar todo lo que tengo, y no puedo esperar para ir a trabajar, agregó.» Gracias, Minnesota, especialmente mis compañeros de equipo y personal. Siempre agradecido. Ahora es el momento de #takeflight «.

Kevin O’Connell aborda la decisión de Vikings de intercambiar Harrison Phillips

Después del juego de pretemporada final de los Vikings el viernes, O’Connell abrió su conferencia de prensa, no para hablar sobre el juego, sino el movimiento que probablemente se persistió en el vestuario durante varios días.

Separarse de Phillips abrirá más oportunidades para Levi-Drake Rodríguez, Jalen Redmond y novato Tyrion Ingram-Dawkinsquienes han ayudado a hacer que la línea defensiva sea posiblemente el mejor grupo de posición de los Vikings.