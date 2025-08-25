Alexander Zwiers fue nombrado oficialmente como director técnico de PSSI

Yakarta, Viva – Pssi Oficialmente puntiagudo Alexander Zwiers Como el nuevo director técnico en Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

Zwiers, que vinieron de los Países Bajos, se desempeñó anteriormente como director técnico de la Federación de Fútbol Jordania, desde 2019.

«Te agradezco la oportunidad y la confianza en mí. Mi esposa también es indonesia. Mi esposa y yo hemos estado en Indonesia durante cuatro años y vivimos en Karawaci», dijo Zwiers en una conferencia de prensa en el Hotel Mulia, Yakarta, el lunes.

Mientras todavía ocupaba el puesto de la Federación Dirrek del fútbol jordano, el equipo nacional jordano había habitado la segunda posición en la Copa Asiática 2023.

El puesto del director técnico había sido ocupado previamente por Indra Sjafri, a saber, de 2020 a 2023 antes de que se le pidiera que se concentrara en entrenar al equipo nacional U-20.

Después de que Indra se centró en manejar el equipo nacional U-20, la posición de Dirtek de PSSI estaba llena de Frank Wourmouth. Pero Wormmouth solo ocupó esa posición durante seis meses hasta diciembre de 2023.

En febrero de 2025, Erick explicó que su partido estaba buscando a Dirtk desde el extranjero, pero aún encontró varios obstáculos técnicos para poder darse cuenta.

PSSI en realidad anunció el reclutamiento de asesores técnicos Jordy Cruyff, quien fue reclutado en febrero de este año. Después de eso, PSSI también reclutó a Simon Tahamata como Jefe de Guía de Talento. (Hormiga)