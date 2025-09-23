Tres Rams hacen el equipo de la semana 3 de la Semana 3 de PFF

El Rams de Los Ángeles No pudieron recoger la victoria contra el Super Bowl defensor, cayendo a 2-1 en la temporada 2025.

Los Ángeles estaba a punto de ganar el juego, pero sufrió un bloque de gol de campo ganador del juego en los segundos moribundos del enfrentamiento. A pesar de la pérdida, los Rams colgaron con el Filadelfia Eagles Hasta que el reloj llegue a cero.

Pro Football Focus lanzó su Tercer equipo de la semana de la temporada 2025, que presenta a tres jugadores de los Rams: dos en la ofensiva y uno en defensa.

Kyren Williams

Recién salido de un contrato de tres años de $ 33 millones, el corredor Kyren Williams Hace su primera aparición en el equipo de la semana de PFF.

El jugador de cuarto año tuvo su mejor juego de la temporada contra los Philadelphia Eagles, corriendo para 94 yardas en 20 intentos y 18 yardas de recepción en tres atrapadas.

Williams Offan Eagles corriendo Saquon Barkley por un poco más del doble. Barkley corrió para más de 200 yardas en el juego divisional de la NFC contra los Rams, pero solo tuvo 46 en el enfrentamiento de la Semana 3.

El corredor dijo antes del comienzo de la temporada que quería hacer el 2025 temporada su mejor hasta ahora. Después de su actuación contra una fuerte línea defensiva de los Eagles, ciertamente puede si puede continuar con las fuertes exhibiciones.

Puka Nacua

Receptor ancho Puka Nacua Hace su segunda aparición en el equipo de la semana de PFF esta temporada después de hacer el TOTW del abridor de la temporada.

NACUA continúa siendo el mariscal de campo Matthew Stafford a recibir la opción, ya que se dirigió al receptor abierto 15 veces, casi el doble del siguiente receptor.

El receptor de tercer año de BYU tuvo su mejor juego esta temporada contra los campeones del Super Bowl. Nacua transportó 112 yardas en 11 recepciones contra la secundaria de los Eagles.

La mayoría de la ofensiva de pase de los Rams de Los Ángeles pasó por Puka, ya que tuvo más atrapadas que el resto del equipo combinado (8).

Nacua tiene actualmente el la mayoría de los yardas receptores Esta temporada (333) y 1 de 2 receptores con más de 300 yardas.

El receptor abierto recibió una calificación de 86.2 de PFF por su actuación contra los Eagles.

Lago de quentin

Como su compañero de equipo en el receptor abierto, Safety Quentin Lago Hace que el equipo PFF de la semana por segunda vez esta temporada.

Lake tuvo un paso de cuatro desviaciones de pase contra los Eagles junto con seis tacleadas. Philly tuvo una ofensiva más orientada a este juego, con quarterback Jalen duele Tener 226 yardas de pase y tres touchdowns de pase.

La defensa de los Rams permitió sus yardas más receptivas esta temporada y podría haber sido más alta si no fuera por Lake.

Las cuatro desviaciones de la seguridad fueron más del doble que la de su equipo y la misma cantidad que sus oponentes.

Con una secundaria cuestionable de los Rams, la seguridad se está consolidando como uno de los mejores jugadores en defensa del equipo.