Karnataka CM en Asamblea: 20 Stampedes tuvieron lugar en estados gobernados por BJP







Ministro Principal de Karnataka Siddaramaiah dijo el viernes que tuvieron lugar 20 Stampedes en los estados gobernados por BJP, y culpó a «histeria masiva» por el incidente del estadio Chinnaswamy en junio que mató a 11 personas, informó la agencia de noticias PTI.

Respondiendo a una discusión en la Asamblea en la estampida del 4 de junio, el Ministro Principal leyó la lista de Stampedes a partir de la que ocurrió el 3 de agosto de 2008 en el Templo de Naina Devi en el distrito de Bilaspur de Himachal Pradesh, cuando Prem Singh Dhumal fue el Ministro Principal, seguido de la Stampede en Jodhpur en 2008, que mató a 250 personas.

Los estampados a los que se refirió incluyen el que había tenido lugar en Ratangarh En 2013, Haridwar en 2021, Sehore en MP en 2023, y Hathras en UP, en el que 121 personas fueron asesinadas en 2024.

También habló sobre la estampida de Prayagraj durante Kumbh Mela en enero de este año que se cobró la vida de 39 personas. CM también habló sobre el colapso del puente Gujarat Morbi en 2022, en el que 135 personas fueron asesinadas, informó PTI.

«En mis 42 años de vida política, nunca tuvo lugar un incidente. Nunca había visto a 11 personas muriendo en una estampida. Me duele. Expresé mi dolor el mismo día», dijo el primer ministro, informó PTI.

Dijo que la gente percibió la victoria de RCB en el partido de IPL como Orgullo de Bengaluru. La histeria masiva creada por él estaba detrás de la estampida.

«A veces tenemos que inclinarnos ante las expectativas de la gente en la democracia. Esa es la señal de la democracia», dijo Siddaramaiah, y señaló que tuvo que asistir a la celebración de la victoria de RCB, informó PTI.

Varios oficiales de policía, incluido el comisionado de policía de Bengaluru, B Dayananda, fueron suspendidos después de la estampida en las afueras del estadio Chinnaswamy el 4 de junio.

La oposición BJP había planteado el problema en la asamblea hace unos días y había exigido que el CM se disculpara y renunció a su posición.

El jueves, el BJP buscó una respuesta de Siddaramaiaha lo que dijo que respondería el viernes por la mañana.

Anteriormente, el ministro del Interior, G Parameshwara, en la Asamblea dijo: «En la estampida, se perdieron 11 vidas. Discutimos a los oficiales de policía y obtuvimos un informe sobre la estampida del juez retirado del Tribunal Superior, el juez John Michael D`cunha. Pero no podemos traer las vidas perdidas. Ahora, ¿qué hacer a continuación? Entonces, trajimos el proyecto de ley de gestión de la multitud».

Parameswara dijo que era necesario procedimiento operativo estándar para decidir las instalaciones que deberían estar disponibles en lugares llenos de gente. En consecuencia, se ha preparado un borrador.

(Con entradas de PTI)





