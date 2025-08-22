Este es el secreto de la nueva tecnología de Indosat

Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) lanzaron las últimas funciones de búsqueda utilizando tecnología de búsqueda semántica basada en AI En las aplicaciones MYIM3 y BIMA+.

En colaboración con Google CloudEsta tecnología permite a los clientes buscar más relevantes, personales y eficientemente, lo que les facilita encontrar productos y servicios que sean necesarios.

Esta iniciativa marca un nuevo paso para presentar una experiencia digital más inteligente e intuitiva para los clientes.

Esta capacidad es compatible con la plataforma Google Cloud Vertex, que permite al sistema comprender el comportamiento y las preferencias del cliente en profundidad.

Por lo tanto, los servicios de búsqueda como paquetes de datos, características de estilo de vida, programas de fidelización como Impoin y Bonstri se pueden ajustar dinámicamente a las necesidades de cada usuario.

Las capacidades de personalización basadas en AI pueden traer más experiencias de búsqueda de servicios personales y relevantes.

Esto confirma aún más lo importante que es adoptar tecnología como la búsqueda semántica para responder las expectativas del mercado que continúan creciendo. La necesidad de una experiencia personalizada es cada vez más un nuevo estándar en el mundo digital.

Según McKinsey Research en «Next to Personalización», hasta el 71 por ciento de los consumidores quieren interacciones personales de una marca. De hecho, la personalización basada en AI puede aumentar la eficiencia de la empresa.

Además, esta tecnología de búsqueda semántica también se ve fortalecida por Friends-AI, Language Models (LLM) de código abierto en Indonesia.

Los amigos están diseñados específicamente para comprender el contexto local, incluido el soporte para varios idiomas y dialectos regionales, de modo que la interacción del cliente se vuelva más cercana, relevante y significativa no solo en las grandes ciudades, sino también para Indonesia remota.

Bilal Kazmi, Director y director comercial Innosat Ooredoo Hutchison, afirmado que está listo para presentar un sistema de búsqueda que no solo sea inteligente, sino que también proporciona un valor agregado real, tanto en términos de comodidad del usuario como en el aumento del valor comercial.

Según él, esta colaboración es un paso estratégico para presentar una experiencia digital más inteligente, personal y relevante para los clientes.

«Para nosotros, se ha convertido en que la tecnología debe facilitar la vida, acercar los servicios y convertirse en un medio para empoderar a Indonesia para enfrentar la era digital», dijo en Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025.

En la misma ocasión, Fanly Tanto, Director de campoIndonesia, Google Cloud, dijo que la tecnología de búsqueda de AI Vertex fue diseñada para comprender las preguntas en Indonesia e Inglés, incluido el significado de la semántica detrás de las preguntas y variaciones de la ortografía.

Esto ayudará a proporcionar recomendaciones de servicio digital más relevantes, de acuerdo con una variedad de estilos de vida para millones de usuarios de MyIM3 y BIMA+.

«La implementación de esta tecnología muestra cómo la combinación de Google Cloud Platform y Google Search Engine se puede integrar con el modelo de inteligencia artificial de la compañía para crear una experiencia digital más inteligente y personal para los clientes», explicó.