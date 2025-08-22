El caso de la muerte de un niño pequeño que estaba lleno de gusanos se convirtió en una alarma nacional

Yakarta, Viva – Ministro de coordinación de desarrollo humano y cultura (Menko PMK) Pratikno dijo el caso de la muerte de un niño nombrado Raya cuyo cuerpo se cumple gusano se convierte en Alarma nacional para el gobierno.

Especialmente dijo, para mejorar la calidad de la salud para los niños en toda Indonesia.

«Lo que es más importante es que el caso de la muerte de Ananda Siti Raya es para que nos convirtamos en una alarma nacional», dijo Pratikno a periodistas de Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

«La alarma nacional que nos recuerda a todos que estemos juntos sobre cómo evitar que este incidente vuelva a suceder y continúe mejorando la calidad de la salud de los niños indonesios en todas partes», continuó.

Pratikno explicó que su partido había celebrado una reunión conjunta con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo de Población y Familia para discutir la muerte de Raya.

Pratikno dijo que hubo una serie de cosas acordadas, una de las cuales aumentó la detección temprana para descubrir el potencial de problemas de salud en los niños.

«Lo que puede interferir con la salud de los niños y, por supuesto, por supuesto, tiene implicaciones para el retraso en el retraso. Porque también seguimos supervisando la disminución del retraso en el retraso», explicó.

Anteriormente informó, un caso trágico antes de un niño pequeño llamado Raya en la aldea de Cianaga, distrito de Kabandungan, Sukabumi Regency, West Java. El niño de cuatro años murió en una condición patética, con el cuerpo lleno de gusanos.

Este incidente de repente invitó a la atención pública después de un video médico que mostró el proceso de manejo de la carretera viral en las redes sociales.

El video fue cargado por el relato de Instagram de la Fundación de la Fundación y mostró cómo el equipo de médicos sacó los gusanos de la nariz, la boca, los genitales, al ano de la víctima. El número de gusanos que se emitió con éxito incluso alcanzó aproximadamente un kilogramo.

El examen médico también encontró que los gusanos que roían el cuerpo de Raya habían sido alojados durante mucho tiempo. De hecho, los huevos de gusano también se encuentran en su cerebro. La condición se sospechaba fuertemente debido al hábito de jugar debajo de la casa de la casa sucia, mezclada con un gallinero.