Kakorlantas se reúne con la comunidad de Ojol, recuerde la seguridad en el camino

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) Polri El inspector general Agus Suryonugoho llevó a cabo las Polantas recibidas con la comunidad de taxis de motocicletas en línea (ojol) relacionado con el lanzamiento del día Seguridad Tráfico y transporte por carretera, en NTMC Polri, jueves 4 de septiembre de 2025.

AGUS dijo que la comunicación es algo importante, considerando que el tráfico son las venas de la vida. Donde, como Kakorlantas de la Policía Nacional, tiene la tarea principal de realizar un tráfico seguro.

«Entonces Korlantas colabora con los taxis de motocicletas en línea en Yakarta y sus alrededores, esto es parte del mando del jefe de la policía nacional cómo Korlantas puede colaborar, coordinada con respecto a la seguridad de la carretera», dijo Agus.

AGUS dijo que actualmente el estado ya tiene un día nacional de seguridad. Por esta razón, es necesario contribuir con cómo hacer campaña por el tráfico ordenado. De modo que el 19 de septiembre de 2025, se recordará mover la moral de la importancia de la seguridad a través del programa Semana de la Seguridad.

«Necesitamos comunicación, colaboración para que la seguridad sea la principal. Por lo tanto, además de encontrar pasajeros, etc., lo más importante es la seguridad, por lo que hoy estamos de acuerdo e incluso fijamos a los pioneros de la seguridad», agregó.

AGUS espera, con una reunión con la comunidad de taxis de motocicletas en línea más importante década de acción El estado garantiza la seguridad, la importancia de mantener Harkamtibmas y Kamseltibcarlantas.

«Mantengamos la seguridad, pronto celebraremos el Día Nacional de Seguridad del Día del Tráfico y la Seguridad Vial. Esperemos que los Korlantas de la Policía Nacional colaboren con los taxis de motocicletas en línea en Yakarta y sus alrededores y más tarde en la República de Indonesia, para que la seguridad más importante sea el tráfico más importante y ordenado», dijo.