La leyenda de Lara Croft ‘para terminar con la temporada 2

La serie animada «Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft ”terminará con la temporada 2 en Netflix, Variedad ha aprendido exclusivamente.

La segunda temporada del Televisión legendaria La serie debutará el 11 de diciembre. El programa originalmente se estrenó en octubre de 2024 y fue Renovado poco despuésAunque no se confirmó que la temporada 2 sería la última temporada hasta ahora.

El logline oficial de la temporada 2 afirma:

“Cuando la aventurera Lara Croft (con la voz de Hayley Atwell) descubre un rastro de máscaras de Orisha africanas robadas, une fuerzas con su mejor amiga Sam (Karen Fukuhara) para recuperar los artefactos preciosos. Lara, las emocionantes nuevas nuevas y las que se apoderan de la billada de billetes y que más les da a los billetes. Las máscaras para sí misma, al descubrir estas reliquias, contienen secretos oscuros y un poder que desafía la lógica.

El elenco de la serie también incluye a OT Fagbenle como Eshu, Allen Maldonado como Zip y Earl Baylon como Jonah Maiava.

Legendary TV es el estudio detrás de la serie. El espectáculo es producido y escrito por Tasha Huo. Los productores ejecutivos adicionales incluyen: cofundadores de Story Kitchen, Dmitri M. Johnson y Mike Goldberg, junto con Timothy I. Stevenson; Jacob Robinson bajo los pantalones del tractor de su compañía; Dallas Dickinson y Noah Hughes para Crystal Dynamics; y Jen Chambers. Powerhouse Animation es el estudio de animación, con Brad Graeber como productor ejecutivo.

Esta es la segunda pieza de las noticias de la serie «Tomb Raider» que se anunciará en los últimos días. Anteriormente, se informó que Amazon había establecido una fecha de inicio de producción para Serie de acción en vivo «Tomb Raider» de larga gestación de Phoebe Waller-Bridge en Prime Video, con Sophie Turner confirmada por el papel de Lara Croft. Tanto Story Kitchen como Crystal Dynamics también están involucrados en la serie de acción en vivo.