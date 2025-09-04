Disney Ent. TV lanza podcasts de video, comenzando con ‘solo asesinatos’

Hulu «Solo asesinatos en el edificio«Una serie sobre podcasters, está a punto de obtener uno oficial. Disney Entertainment La televisión se está embarcando en un gran impulso en el espacio del podcast de video, lanzando series de chat complementarias centradas en programas como «Only Murders», «Dancing With the Stars», «Paradise», «The Secret Lives of Mormon Wives», «Murdaugh: Death in the Family», «Percy Jackson and the Olympians», «Tell Me Lie» y más.

Los episodios serán disponibles para ver en YouTube, o escuchar en varias plataformas de podcast (distribuidas en asociación con ABC News Audio), incluidos Spotify, Apple Podcast, SiriusXM, Iheart Radio, Tunein, Amazon Music y Pandora. Y los suscriptores de las plataformas de transmisión de Disney también podrán ver los programas en el país en Disney+, Hulu y Hulu en Disney+.

«Construimos esta lista de podcasts de video acompañantes para dar a nuestros fanáticos aún más formas de conectarse más profundamente con los programas que aman», dijo el presidente de marketing de televisión de Direct-to-Connney Entertainment Entertainment Entertainment. Shannon Ryan. «Estos son como un pase detrás del escenario para su serie favorita, y no podemos esperar para dar a los fanáticos la oportunidad de expandir su experiencia visual, ir detrás de escena con nuestros creadores y elencos, y continuar la conversación más allá de cada episodio de una nueva manera atractiva y entretenida».

El nuevo podcast Push comienza el martes 9 de septiembre con el podcast oficial de «‘Only Murders in the Building en el edificio’, presentado y producido por la serie Star Michael Cyril Creighton. El lanzamiento está programado para el estreno de la temporada 5 de «Only Murders», que también regresa a Hulu el 9 de septiembre.

Creighton había recibido previamente «una pregunta asesina», una posterior «solo asesinatos en el edificio» que anteriormente corrió sobre Hulu como compañero de «solo asesinatos». Como lo hizo ese programa, el nuevo podcast también contará con Creighton como anfitrión, ya que resume y disecciona cada episodio con la ayuda de los invitados. Entre los que se unirán a Creighton esta temporada: la serie Showrunner y productor ejecutivo John Hoffman, así como protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Christoph Waltz, Jane Lynch y Keegan Michael Key, entre otros.

Esta representación es una iniciativa importante para Disney Entertainment Television, y la pone frente a varios rivales, ya que se cura un conjunto completo de podcasts de video dedicados a sus mejores programas.

«Nuestro equipo de marketing ha estado trabajando estrechamente con los productores de programas para asegurarse de que estamos poniendo a los fanáticos primero», agregó Ryan. «Ha habido muchas conversaciones sobre lo que nuestros fanáticos podrían escuchar más sobre lo más y cómo podemos celebrar y desempaquetar estos programas de la manera más inteligente, divertida y única posible …» Fuimos muy intencionales sobre los espectáculos que elegimos para ser parte de esta pizarra inicial. Estas son series exitosas con bases de fanáticos rabiosos en una amplia gama de géneros, desde un thriller propulsivo como ‘paraíso’ hasta un programa de competencia de piso brillante como ‘bailar con la estrella hasta un drama jugoso como’ Tell Me Lies ‘, hay un podcast complementario para cada espectador y cada obsesión televisiva. «

Entre los otros próximos shows, el podcast acompañante de la próxima serie limitada de Hulu «Murdaugh: Death in the Family», será presentada por los creadores originales de podcast «Murdaugh Murders» Mandy Matney y Liz Farrell. Información adicional que incluye fechas de estreno, anfitriones e invitados para esa, así como los «DWT», «Paradise», «Percy Jackson», «Tell Me Lies» y los podcasts complementarios de «Mormon Wives» se anunciarán en una fecha posterior. Y también se están preparando más podcasts para otros programas de entretenimiento de Disney.

Agregó Ryan: «Nuestra estrategia es conocer a nuestros fanáticos donde están, y una de las mejores cosas es que estos podcasts pueden hacer un poco de doble deber para nosotros. Sirven como conductores de conciencia y materiales de marketing para nuestros programas, por lo que estarán disponibles donde sea que escuchen podcasts como Spotify y SiriusXM, pero también sirven como contenido de bonos para nuestros fanáticos y los conductores de participación para nuestras plataformas, lo cual es por eso que los podcos son disponibles.

Aquí está el trailer del nuevo podcast «Solo asesinatos en el edificio»: