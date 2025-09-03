Jusuf Hamka dijo que Uya Kuya estaba traumatizado a la falta de sueño después de saquear en su casa

VIVA – Jusuf Hamka reveló su reunión con Vas a y Astrid Kuya en la mezquita de Istiqlal hace algún tiempo después del incidente Saqueo que sucedió a la pareja. Según la confesión de Jusuf Hamka, cuando lo conoció en ese momento, Uya y su esposa estaban en un estado tranquilo.

«Estaba tranquilo», dijo Jusuf Hamka de la intensa investigación YouTube, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Anteriormente, se reveló que Jusuf Hamka Uya Kuya tenía trauma después de saquear en su casa. El hombre conocido por su programa hipnótico también tenía una falta de sueño porque estaba preocupado.

«Sí, falta de sueño, ¿cómo las personas tienen una sensación de preocupación? Además, está atacado, no se equivoca al ser atacado si las malas personas tienen como objetivo estar bien, esta es una buena persona. Pobre, traumatizada por todo tipo.

Al reunirse con Uya Kuya y su esposa en Istiqlal, Jusuf Hamka también tuvo la oportunidad de reforzarlo. También dio consejos de que los miembros no activos del Pan Party podrían ser más sinceros en la aceptación de juicios.

«La primera vez que me conocí inmediatamente lo abrazé. Dije pacientemente, fuiste mi buen hombre hasta que lo besé. Le dije que te conocía, amo un verso que recuerdo ‘innallaha ma’ashobirin’ al paciente con Dios», dijo.

No solo Uya Kuya, Jusuf Hamka también proporcionó refuerzo para Astrid Kuya. El empresario les aseguró a ambos que habría cosas buenas esperándolos en el futuro después del incidente de saqueo.

«Ella (Uya Kuya) dice sinceramente. También digo que el paciente del paciente te está probando, más te presionas, más te deslizas sobre mi liatina. Así que rezamos juntos», dijo.

Después de someterse a la oración ASR en la mezquita de Istiqlal, Jusuf Hamka había invitado a Uya Kuya y Astrid a comer juntos al borde del veterano de Jalan, Central Yakarta.

«Entonces dije, hermano, donde quiero tomar un taxi, solo me digo. Come mi cerebro, en escabeche con galletas y comiendo helado. Lo he comido, él baja», explicó Jusuf Hamka.

El propio Jusuf Hamka afirmó estar preocupado por el incidente de saqueo experimentado por Uya Kuya. A pesar de la palabra Jusuf Hamka, la casa que fue saqueada era la casa del trabajo duro en el mundo del entretenimiento del país.

«Al igual que Mas Uya Kuya no sabe nada y su casa de él es Ngartis correcta. La esposa fue Helter-Skelter de la mañana a la mañana para producir una casa y luego su casa fue archivada y luego dañada. Nuestra cultura no es así, escucho que las personas de fuera de la ciudad no sé quién. Ya detengo la violencia», dijo.