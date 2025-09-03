¿Pueden los Eagles ser la próxima dinastía de la NFL? Insider dice que sí

Los Philadelphia Eagles no solo persiguen otro trofeo Lombardi que están persiguiendo la historia. Solo dos franquicias de este siglo, los Patriotas de Nueva Inglaterra 2003-04 y los Jefes 2022–23 de Kansas City han ganado Super Bowls consecutivos. Eso debería decirte lo difícil que es. Solo pregúntale a un fanático de Seahawk. Whoah, demasiado pronto? En la era de Superbowl (desde 1965) solo ha sucedido nueve veces por ocho franquicias diferentes. Los Eagles enfrentarán los mismos obstáculos que tienen otros campeones, pero no se equivoquen al respecto, definitivamente están a punto de unirse a ese aire rarpfied.

Como el escritor senior de la NFL, Matt Lombardo, escribió recientemente en su columna de subsistencia, entre los Hascars, Mattlombardonfl.substack.com, Desde la dinastía Eagles oferta hasta un impactante …Filadelfia se encuentra en la encrucijada del dominio y la dinastía, y una información privilegiada de la NFL está de acuerdo.

«Las águilas de Filadelfia tienen las piezas para no solo repetirse, sino que se convierten en una dinastía moderna. Queda por ver si las Águilas pueden convertirse en la tercera franquicia desde que el cambio de siglo en ir a la espalda, pero si no iban a un tercer lombardi, no será por la correa de Howie Roseman que ha incorporado. Reigning Super Bowl MVP, Jugador ofensivo del año y armas electrizantes en AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert y la mejor línea ofensiva de la NFL. Andrew Mukuba Telegraph Un futuro que está cegadoramente brillante mucho más allá de 2025.

Ese tipo de continuidad y profundidad no aparece a menudo y es exactamente por eso que Filadelfia no es solo un contendiente, sino que es una dinastía legítima en la creación.

1. Jalen Hurts: solo gana bebé

Jalen Hurts es más que una franquicia QB, es un ganador probado. Solo mira los números asombrosos a continuación:

Registro de carrera: 52-23 en general como titular (incluidos los playoffs), con un porcentaje ganador superior al 70%.

Arrancador a tiempo completo: 51-20 desde 2021.

Éxito de postemporada: 6-3 en cuatro carreras de playoffs, incluidas dos apariciones en el Super Bowl y una victoria de Super Bowl MVP en febrero de 2025.

Factor de embrague: los Eagles tienen 25-2 en sus últimos 30 juegos de temporada regular con heridas, pero 0-3 sin él.

Touchdowns: 95 Total desde 2021 (59 pases, 36 carreras).

Dominio del suelo: 38 TDs corriendo en la temporada regular desde 2021, más que cualquier corredor en la NFL durante ese lapso.

Primero histórico: solo QB en la historia de la liga con temporadas consecutivas de más de 20 touchdowns pasante y más de 10 TDs apresurados.

Gran brillantez del escenario: en el Super Bowl LIX, entregó una calificación de pasador de 116.3, 92 yardas por tierra y 3 touchdowns por tierra, la mayor cantidad por un QB en la historia del Super Bowl.

Ha llevado a los Eagles a los playoffs cada año que ha sido el mariscal de campo titular.

Hurts es el tipo de dinastías de mariscal de campo se construyen: embrague, eficiente, comercial y un líder que eleva a todos los que lo rodean en las etapas más grandes.

2. Saquon Barkley: el cambio de juego y el jugador número 1 de la NFL

Los Eagles no solo firmaron un corredor, adquirieron el mejor jugador del fútbol. La campaña 2024 de Saquon Barkley no fue solo histórica; Resaltó la ofensiva moderna.

2,504 yardas por tierra (incluidos los playoffs): superó la venerada marca de Terrell Davis en 1998.

2,857 yardas totales de scrimmage: un nuevo récord de la NFL, nuevamente eclipsando a Davis.

11 juegos con más de 100 yardas de scrimmage, incluidos cinco juegos de más de 150 yardas.

Cinco carreras de touchdown de más de 60 yardas, un registro de la NFL.

Tres TDs de más de 60 yardas en la postemporada.

Rampage de playoffs: corrió por 119, 205 y 118 yardas en tres juegos de playoffs en camino a Lombardi.

Lo más destacado de la firma: el obstáculo inverso de salto vs. los Jaguars en la semana nueve ahora inmortalizado en la portada de Madden NFL 26.

Hito por contrato: Primer RB para firmar un acuerdo anual de $ 20 millones después de solo una temporada con un nuevo equipo.

Respeto de pares: votó el jugador número 1 de la NFL en 2025.

Barkley no fue solo el jugador ofensivo del año, fue el latido de los Eagles. Su combinación de velocidad explosiva, poder y majestad de postemporada convirtió la ofensiva de Filadelfia en un monstruo multidimensional.

Las defensas no pueden abarrotar la caja contra lastimadas sin pagar el precio de la capacidad de Barkley para anotar desde cualquier lugar en cualquier momento y cuando uno de los únicos humanos en el planeta, que puede anotar desde cualquier lugar en el campo en cualquier momento está en su equipo, bueno, eso se llama un grave problema de enfrentamiento para la defensa. Teóricamente, el #26 obliga a los defensores a jugar honestos, abriendo espacio para Brown, Smith y Goedert para traicionarlos. No es la definición de equilibrio, es la definición de desequilibrio. Solo pregúntele al entrenador de Rams, Sean McVay, cómo su defensa se ejecutó contra Barkley dos meses después de que Barkley atacó a su equipo en el camino para 255 yardas, incluidas carreras de touchdown de 70 y 72 yardas. Dos meses para prepararse y mucho más en la línea en enero y todo el mejor hecho de Malvern fue dejar caer 205 en el entrenador ganador del Super Bowl, incluidas carreras de touchdown de 62 y 78 yardas. No puedo inventarlo.

3. Las águilas dominan el top 100 de la NFL votado por los jugadores

Filadelfia no es solo talentoso, oh espera, sí lo son. De hecho, están cargados una vez más y sus compañeros los respetan y temen como el equipo más profundo y peligroso de la liga. Los pájaros fueron el único equipo que colocó a 10 jugadores en la lista de los 100 mejores de la NFL de 2025, lo que representa el 10% de todo el campo.

Aquí está el desglose completo:

1 – Saquon Barkley (RB)

19 – Jalen duele (QB)

23 – Lane Johnson (OT)

26 – Zack Baun (LB)

29 – AJ Brown (WR)

43 – Jalen Carter (DT)

49 – Quinyon Mitchell (CB)

60 – Cooper Dejean (CB)

69 – Jordan Mailata (OT)

95 – Josh Sweat (DE) – Votó como un águila después de su carrera del Super Bowl, aunque desde entonces ha firmado con los Cardenales de Arizona.

Ese tipo de representación en todos los ámbitos es prácticamente desconocido y subraya la ruina del «desequilibrio» no anunciado de Filadelfia.

4. Línea ofensiva de élite

Dirigido por el tackle izquierdo Jordan Mialata, Cam Jurgens, el futuro miembro del Salón de la Fama Lane Johnson, Landon Dickerson y Tyler Stten, Filadelfia ha permitido la menor cantidad de capturas en la NFL (88) en los últimos tres años combinados. Proteger las heridas y los carriles de apertura para Barkley hace que este enorme frente sea el motor del empuje de la dinastía.

5. Crecimiento defensivo bajo Vic Fangio

Se espera que el segundo año en el sistema de Vic Fangio continúe pagando dividendos. A pesar de cierta inconsistencia la temporada pasada, Filadelfia todavía ocupó el sexto lugar en Sacks (51) e incorporó el talento de draft en los esquineros Cooper Dejean y Quinyon Mitchell para liderar la defensa general número uno de la liga.

6. Magia de la lista de Howie Roseman

Ningún GM es mejor para jugar el juego largo que Howie Roseman. El edificio de la lista de Roseman ha creado un equilibrio de veteranos probados y estrellas jóvenes en los acuerdos de novato, manteniendo a las águilas dominantes y flexibles bajo la tapa. Filadelfia es uno de los cuatro equipos en clasificar el top-5 en la eficiencia de gastos ofensivos y defensivos en los últimos dos años y ha estado en dos Super Bowls en los últimos tres años.

Final

Los Eagles no solo parecen un equipo que puede repetir, se parecen a la próxima dinastía de la NFL. Como Pieza de Lombardo Los subrayados, la lista, el entrenamiento y la visión de la oficina principal se han alineado con una rara ventana de campeonato que podría permanecer abierta durante los próximos 3-4 años.

Si el Lombardi se queda en Filadelfia, nadie debería sorprenderse.