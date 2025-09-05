Justin Bieber Drops ‘Swag II’ con Tems, Bakar y Lil B

Menos de 24 horas después de anunciar el proyecto, Justin Bieber ha lanzado «Swag II» El seguimiento de su álbum sorpresa que se lanzó con una pequeña advertencia similar en julio.

Bieber incluyó 23 canciones en el nuevo disco, con apariciones invitadas de Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris y Eddie Benjamin. El álbum llegó después de su prometido lanzamiento de la medianoche, apareciendo primero en Música de YouTube antes de llegar a otros servicios de transmisión. En Instagram, Bieber abordó los retrasos en una serie de publicaciones, diciendo: «Lo siento por la espera de que me dijera cualquier segundo» y «ME ESPERANCE contigo, no cebirte, no estoy seguro de que el Fuckkyy esté haciendo clic en Refreshhhhhh» «.

«Swag II» se burló el jueves por la mañana con vallas publicitarias que aparecieron en Londres y pancartas que aparecieron en West Hollywood, al igual que lo había hecho con la publicidad de base del predecesor del álbum. Confirmó la inminente llegada del álbum a Instagram, afirmando que el disco caería a la medianoche.

Bieber ha estado publicando fotos del estudio durante el último mes más o menos, lo que sugiere que estaba trabajando duro en otro proyecto. Había hecho lo mismo con «Swag», provocando que la nueva música estaba potencialmente en el camino. Hits Daily Doube informó anteriormente que «Swag» era un precursor de un segundo álbum más orientado al pop que se espera que se lanzará a finales de este año. Presumiblemente, «Swag II» es el disco en cuestión, atendido como un apéndice para «Swag» y aumentando el recuento total de pistas a 44 canciones.

El primer «Swag» registró 21 pistas y presentó apariciones invitadas de Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin y Marvin Winans. Bieber manejó la producción en «Swag» junto con las contribuciones de Tobias Jesso Jr., Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Mk.Gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune y más.

Tras el lanzamiento, «Swag» debutó en el número 2 en el Billboard 200 y marcó su mayor semana de transmisión hasta el momento. «Daisies» también se inclinó en el número 2 en el Billboard Hot 100, mientras que «Yukon» alcanzó su punto máximo en el número 8 y «Primer lugar» aterrizó en el número 52.