Revise el mercado de Palimo Palembang, el Ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de Agricultura, asegúrese de que la distribución del arroz SPHP sea suave y asequible

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian aseguró que el suministro de la estabilización de arroz y los precios Alimento (Php) en la ciudad de Palembang está bien distribuida y puede ser obtenida por la comunidad a precios asequibles. Reveló esto al revisar la disponibilidad y el precio de la comida con el Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman en el mercado de Palimo, Ciudad de Palembang, Sumatra del Sur (Sumatra del Sur), viernes (5/9/2025).

El Ministro del Interior explicó, la visita se realizó espontáneamente para ver de primera mano las condiciones de campo sin una preparación especial.

«Somos espontáneos.

Además, el Ministro de Asuntos del Interior enfatizó, según la dirección del presidente Prabowo Subianto, Perum Bulog continuó distribuyendo el arroz SPHP a varias regiones, incluida la ciudad de Palembang. A partir de los resultados de una revisión, se sabe que la distribución tiene lugar sin problemas a precios asequibles y buena calidad, por lo que la comunidad puede sentir los beneficios.

«Entonces, con la existencia de arroz SPHP, el bulog realizado más agresivamente, por orden del presidente, Sr. Mentan, esperamos que el arroz en varias áreas que suba esté más inactivo. Mientras que las regiones han caído, mucho, esto también será estable», dijo.

Además del arroz, el Ministro de Asuntos del Interior también destacó otros productos alimenticios, especialmente Chili. Debido a que la ciudad de Palembang no es la principal región productora de Chili, alentó al gobierno regional (PEMDA) a promover el movimiento de siembra de chile para no depender de los suministros externos. Según él, todos pueden producir chile, tanto en el patio como a través de métodos alternativos como la hidroponía.

«En realidad puede producir chile en sus respectivas regiones. Si el área está seca, puede ser a través de la hidroponía, los movimientos de la comunidad de plantación de chile, el patio, las ollas, son realmente fáciles. Pero eso no significa que el gobierno no sea responsable, ya sabes, se hace. [intervensi]»Dijo.

En esa ocasión, el Ministro del Interior aludió a la condición de inflación nacional que mostró una tendencia positiva. En el mes a mes, Indonesia en agosto de 2025 en realidad experimentó una deflación del 0.08 por ciento. Mientras tanto, año tras año (interanual), la inflación en agosto de 2025 registró 2.31 por ciento, por debajo del 2.37 por ciento en julio de 2025.

«Otros precios de los alimentos, otros precios son relativamente estables. De hecho, lo que, con el Sr. Ministro, el enfoque de Kabulog es el problema del arroz, porque este arroz es una mercancía de la gente», dijo.