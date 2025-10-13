Julio Torres prepara el especial de HBO ‘Color Theories’ después de su carrera fuera de Broadway

Julio Torres ha creado un nuevo especial de comedia titulado “Teorías del color» en HBO.

Una especie de continuación de su especial de HBO de 2019 “My Favourite Shapes”, “Color Theories” se grabó durante el mes de duración de su reciente espectáculo fuera de Broadway del mismo nombre en Performance Space New York. Según un comunicado de prensa para el espectáculo en vivo, “Color Theories” ve a Torres “combinando stand-up, diseño y lógica de los sueños en una exploración caprichosa del color, la emoción y la identidad que es a partes iguales comedia, teatro y obra de arte”. El programa comenzó con sus avances el 3 de septiembre antes de su inauguración oficial una semana después. La carrera estaba programada para finalizar el 21 de septiembre, pero se extendió dos veces debido a la alta demanda y finalmente cerró el 10 de octubre.

hablando con Variedad Antes de que abriera la exposición, dijo: “Estoy usando el color como una manera de explicar cosas que todos hemos observado antes”, dice. “Ese tropo en el que un director le da una nota a un actor, como ‘Sé más morado o naranja’, me parece conseguir eso. Así que esto parece una forma de explicarme”.

“El espectáculo es bastante morado”, continuó. «Se trata de la ira dentro de un sistema burocrático. La ira y la frustración son rojas, y el sistema burocrático es azul, así que combinados, son violetas».

“Color Theories” está escrita e interpretada por Torres, con actuaciones adicionales de Ian Edlund, Nick Meyers, Drew Rollins y Joe Rumrill. Christian Palomares y Chris Douglas de Boundary Road Productions son coproductores ejecutivos.

Además de “Color Theories” y “My Favourite Shapes”, el trabajo anterior de Torres en HBO incluye la creación de la serie “Fantasmas”, que tuvo seis episodios en 2024, y “Los Espookys”, que tuvo dos temporadas de 2019 a 2022. Esta última fue co-creada con Fred Armisen y Ana Fábrega. Otros créditos de Torres incluyen escribir y dirigir la película de A24 “Problemista”, que protagonizó junto a Tilda Swinton, y “Saturday Night Live”, en la que trabajó como escritor entre 2016 y 2021.