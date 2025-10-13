Semarang, VIVA – Ministro de Finanzas Antiguo desplegar un discurso de distracción presupuesto Comidas nutritivas gratuitas o MBG que no se absorbe. Purbaya insiste en retirar el presupuesto no absorbido del programa MBG a finales de octubre de 2025.

La medida de Purbaya recibió una respuesta diferente del Ministro Coordinador de Alimentación, que también era Zulkifli Hasan. De acuerdo a Zulhassu apodo, el programa MBG es el programa principal del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto, por lo que según él es imposible desviarse.

«Ese es el programa principal del presidente Prabowo, por lo que no puede ser desviado, si Dios quiere», subrayó a los periodistas después de la reunión de trabajo regional y la toma de posesión de los administradores del PAN del DPW de Java Central, en Semarang, el lunes 13 de octubre de 2025.

Zulhas declaró abiertamente que MBG es muy importante y es un programa importante. «Este MBG es un programa muy importante y es el programa principal, sí, gracias», dijo Zulhas al pasar.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas de la República de Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa abre la posibilidad de reasignar el presupuesto del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), si la absorción real sigue siendo baja hasta finales de octubre de 2025.

Según él, el gobierno no permitirá que el presupuesto de MBG no absorbido quede inactivo hasta finales de año. El presupuesto se utilizará para que otros sectores reduzcan los déficits y la deuda.

«Si a finales de octubre podemos calcular y anticipar que la absorción será sólo hasta cierto punto, entonces también tomaremos el dinero. Lo distribuiremos a otros lugares, o para reducir el déficit, o para reducir la deuda», añadió.

Purbaya explicó que aunque MBG es el programa prioritario del presidente Prabowo, las condiciones sobre el terreno aún determinan cuánto del presupuesto se puede absorber. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda ayudará a acelerar la absorción fortaleciendo la gestión y la supervisión.

Informe: Teguh Joko Sutrisno