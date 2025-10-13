Febby Rastanty utiliza correr como curación, ¿cómo hacerlo?

Jacarta – Actriz y entusiasta del running. Febby Rastanty apareció con entusiasmo en el evento Crystalin RunXperience 2025, que se llevó a cabo en Lippo Mall Nusantara, Yakarta, y contó con la asistencia de más de 8.000 corredores de varias regiones.

En el evento de carrera, que ahora se ha convertido en una de las agendas deportivas y de estilo de vida más importantes de Indonesia, Febby no solo corrió, sino que también compartió su entusiasmo con los participantes sobre el significado del deporte como una forma de viaje personal. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Correr es simple pero poderoso. Además de hacer que el cuerpo esté sano, correr también puede ser una forma de sanar y crear unión con amigos y familiares», dijo Febby en su declaración, citada el martes 14 de octubre de 2025.

Para Febby, que acaba de completar el Maratón de Boston de 2025 (su quinto maratón de clase mundial), correr se ha convertido en parte de un viaje de vida que es más que solo actividad física.

«Correr no se trata sólo de recorrer una determinada distancia. Correr es conquistarte a ti mismo, escuchar a tu cuerpo y valorar cada paso que te acerca a una versión más fuerte de ti mismo», explicó.

La presencia de Febby añadió color al evento que enfatizó que el deporte se ha convertido ahora en una parte importante del estilo de vida de la sociedad urbana. Según datos de jasalari.com, a lo largo de 2024 se celebrarán alrededor de 420 eventos de carrera en Indonesia, desde Fun Run, Road Race hasta Ultra Trail, y en 2025 se espera que el número aumente a 450 eventos.

No es sólo una carrera, Crystalin RunXperience presenta tres experiencias únicas: una pista de Media Maratón de 21 Km que pasa por el paso elevado de Antasari con una vista panorámica de la ciudad de Yakarta; pueblo de carreras bajo techo y al aire libre en Lippo Mall Nusantara, que combina un estilo de vida saludable y entretenimiento; así como una exploración de la gastronomía indonesia con temas betawi, javaneses y chinos que mimaron a los participantes después de correr.

El director de marketing de Crystalin, Wijoyo Setionegoro, dijo que el aumento de participantes era una prueba de que correr se ha convertido ahora en parte del estilo de vida del pueblo indonesio.

«Estamos muy contentos de ver el extraordinario entusiasmo por Crystalin RunXperience 2025. Más de 8.000 participantes, un aumento del doble respecto a nuestro primer evento, demuestra que correr no es sólo un deporte, sino que se ha convertido en un estilo de vida saludable que es cada vez más popular entre los indonesios», afirmó Wijoyo.