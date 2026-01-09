Julio César no puede esperar a sentir el calor del duelo Persib vs Persija


viernes 9 de enero de 2026 – 23:08 WIB

VIVA -bek persib bandung, Julio Césaradmitió que no podía esperar a sentir la cálida atmósfera del contraduelo persia Yakarta en la semana 17 de la Superliga 2025/2026. Este prestigioso partido se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el domingo 11 de enero de 2026.

Lea también:

Persija no puede esperar para enfrentarse a Persib Bandung

El jugador dorsal número 4 sintió un gran entusiasmo porque era su primera experiencia en un partido que a menudo se conoce como el derbi indonesio.

El defensa brasileño estaba decidido a utilizar todas sus mejores habilidades para asegurar la victoria de Persib frente a Bobotoh.

Lea también:

Persib vs Persija, Thom Haye: conozco la mayor rivalidad en el fútbol

«Jugar contra Persija siempre es un partido especial, sobre todo por la historia y el gran espíritu que acompaña a esta rivalidad. Jugar en casa nos da una motivación extra porque sentimos el apoyo directo de Bobotoh», dijo Julio César.

Al darse cuenta de que este partido está lleno de prestigio y emoción, Julio enfatizó la importancia de mantener la concentración y la disciplina durante todo el partido. No quiere que Persib vuelva a perder puntos como cuando visitaron la sede de Persik Kediri en el partido anterior.

Lea también:

Borneo derrotado por Persita, Persib vs Persija se están calentando

«Por otro lado, también sabemos que tenemos que mantenernos concentrados y disciplinados. Este es un partido muy importante. Nos estamos preparando seriamente para poder mostrar el mejor desempeño en el campo», subrayó.

Allano celebra el gol de Persija ante el Bhayangkara FC

De cara al ardiente duelo contra Persib, Persija presenta un nuevo avance fuera del campo

Persija Jakarta está ultimando los preparativos para el partido crucial contra Persib Bandung en la continuación de la Superliga BRI 2025/2026.

img_título

VIVA.co.id

9 de enero de 2026





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor