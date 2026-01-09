Julio César no puede esperar a sentir el calor del duelo Persib vs Persija

VIVA -bek persib bandung, Julio Césaradmitió que no podía esperar a sentir la cálida atmósfera del contraduelo persia Yakarta en la semana 17 de la Superliga 2025/2026. Este prestigioso partido se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) el domingo 11 de enero de 2026.

El jugador dorsal número 4 sintió un gran entusiasmo porque era su primera experiencia en un partido que a menudo se conoce como el derbi indonesio.

El defensa brasileño estaba decidido a utilizar todas sus mejores habilidades para asegurar la victoria de Persib frente a Bobotoh.

«Jugar contra Persija siempre es un partido especial, sobre todo por la historia y el gran espíritu que acompaña a esta rivalidad. Jugar en casa nos da una motivación extra porque sentimos el apoyo directo de Bobotoh», dijo Julio César.

Al darse cuenta de que este partido está lleno de prestigio y emoción, Julio enfatizó la importancia de mantener la concentración y la disciplina durante todo el partido. No quiere que Persib vuelva a perder puntos como cuando visitaron la sede de Persik Kediri en el partido anterior.

«Por otro lado, también sabemos que tenemos que mantenernos concentrados y disciplinados. Este es un partido muy importante. Nos estamos preparando seriamente para poder mostrar el mejor desempeño en el campo», subrayó.