Los jefes del Manchester United toman la decisión de Sir Alex Ferguson sobre el nuevo entrenador

El Manchester United está buscando a su séptimo entrenador permanente desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, y ya se ha decidido cuánta participación tendrá en el proceso.

La jerarquía del Manchester United no tiene planes de consultar a Sir Alex Ferguson sobre quién debería convertirse en su próximo entrenador. (Imagen: (Foto de Jonathan Moscrop/Getty Images))

La jerarquía del Manchester United no tiene planes de discutir quién será su próximo entrenador con el exjefe Sir Alex Ferguson mientras buscan su próximo reemplazo permanente para Ruben Amorim.

The Mirror informa que tanto los Glazer como Sir Jim Ratcliffe no están buscando la opinión del legendario entrenador sobre su próximo reclutamiento.

Se produce cuando Man United anunció el fin del reinado de 14 meses de Amorim en Old Trafford a principios de esta semana, alegando que era el «momento adecuado para hacer un cambio» para lograr el mejor resultado posible en la Premier League.

Si bien Darren Fletcher asumió el cargo de entrenador en jefe interino, se están llevando a cabo conversaciones con jugadores como Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick para asumir el cargo de entrenador interino hasta el final de la temporada. Esto dará tiempo a la jerarquía para tomar una decisión exhaustiva sobre el próximo nombramiento permanente en el verano.

Los nombres actuales en la lista corta del United incluyen a Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino, todos los cuales podrían estar disponibles como parte de un importante cambio gerencial en el verano luego de sus deberes en la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones nacionales.

LEER MÁS : El asistente del Manchester United de José Mourinho agita la olla con un mensaje críptico tras el despido de Rubén AmorimLEER MÁS : Por qué el Manchester United no tiene prisa por nombrar entrenador a pesar del decepcionante empate del Burnley

Habrá mucho en lo que pensar para el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox en su próximo nombramiento, dada la recepción mixta a la partida de Amorim y las preguntas sobre la dirección a largo plazo del club.

Este es ahora el séptimo entrenador permanente que el United busca contratar desde el retiro de Ferguson en 2013, sin una indicación clara de quién podría ser el próximo en intentar recuperar el éxito que les trajo el legendario entrenador.

El técnico de 84 años ganó 13 títulos de la Premier League, cinco Copas FA, cuatro Copas de la Liga y dos títulos de la Liga de Campeones, entre muchos otros elogios durante su paso por Old Trafford.

Ferguson es a menudo visto como una figura a emular por el Man United, pero dados sus problemas en el campo, ha sido difícil para cualquier entrenador permanecer en el cargo el tiempo suficiente para lograr ese nivel de éxito.

Su presencia sigue siendo fuerte, a pesar de que Ineos rescindió su contrato como embajador mundial del club en 2024 como parte de un recorte presupuestario más amplio.

Fletcher hizo una clara referencia a Ferguson cuando asumió el cargo de entrenador en jefe interino y dijo a la prensa: “No me gusta tomar decisiones importantes sin hablar con Sir Alex.

Darren Fletcher se hizo cargo del Manchester United por primera vez en el empate 2-2 contra el Burnley a principios de esta semana. (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

«Tengo una muy buena relación con Sir Alex, así que quería hablar con él primero y luego obtener su bendición, para ser completamente honesto contigo. Creo que merece ese respeto.

«Quería dejárselo a él y él se hizo eco de mis pensamientos. Cuando eres empleado del club, tu trabajo es hacer lo mejor que puedas para el Manchester United. Es algo que trato de vivir y creer todos los días, así que fue tranquilizador para mí que dijera eso».

Si bien su influencia en Fletcher y su papel eran claros, el ex capitán Roy Keane no está muy entusiasmado con la presencia que Ferguson todavía tiene en el Man United.

En declaraciones a Sky Sports, el excentrocampista dijo: «¿Quién toma las decisiones en el United? Ferguson y David Gill todavía andan por ahí como unos apestosos.

«¿Quién toma las decisiones? ¿Ratcliffe, Wilcox? ¿Quién entra en el proceso de entrevista, las siente y dice: ‘Éste es el hombre para nosotros'».

En este caso, parece que la jerarquía evitará la bendición de Ferguson para su próximo nombramiento directivo mientras buscan marcar el comienzo de una nueva era en el club.