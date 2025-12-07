Jule y Na Daehoon se divorcian oficialmente y el marido obtiene la custodia total

Jacarta – Hogar de celebridades Julia Prastini alias Navidad con su marido, no hay tiempoFinalmente llegó al punto final. Después de pasar por un largo proceso, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta oficialmente dio por terminado el divorcio de la pareja que había estado en el foco público debido a su historia de amor transfronteriza.

Lea también: Buya Yahya explica la solución cuando una esposa demanda el divorcio pero el marido aún quiere mantener el hogar



La noticia del fin de su relación fue confirmada por el abogado de Na Daehoon, Rio Effendi. Dijo que el panel de jueces había emitido una decisión a principios de diciembre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«La decisión ha sido emitida, en verso, a partir del miércoles 3 de diciembre de 2025», informó Rio Effendi en un breve mensaje.

Lea también: Go Won Hee anuncia divorcio, aparentemente nunca registró matrimonio



Decisión de Verstek: Jule no estuvo presente en el juicio

Este divorcio fue dictado por verstek, lo que significa que la decisión se tomó sin la presencia del demandado, es decir, Jule. Esta ausencia agiliza el desarrollo del juicio y facilita la toma de decisiones por parte del panel de jueces.

Además de determinar el estado civil, el tribunal también dio luz verde a Daehoon para recitar oficialmente el voto de divorcio.

Lea también: La aparición de Jule sin hiyab cuando acompaña a los niños a jugar emociona al público



«Otorgar permiso al solicitante para imponer un raj’i talaq al demandado ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta», añadió Rio.

La custodia de tres niños pasa a Na Daehoon

El punto que más ha llamado la atención del público es la decisión sobre la crianza de los tres hijos del matrimonio. El juez decidió que Daehoon obtenga la custodia total hasta que sus tres hijos alcancen la edad adulta.

«Establecer a los hijos del solicitante y del demandado bajo la tutela (hadhanah) del solicitante hasta que los niños sean independientes/adultos (21 años) o casados», dijo Rio.

Sin embargo, aunque la custodia recae en Daehoon, el tribunal aún enfatizó que Jule no debe ser separada de sus hijos.

«El solicitante está obligado a facilitar el acceso al demandado para conocerlo y transmitirle su amor de madre a los niños», dijo Rio Effendi, cerrando la explicación.

El final de un matrimonio de cuatro años lleno de drama

Jule y Daehoon se casaron el 31 de julio de 2021 y atrajeron la atención del público debido a sus diferencias de cultura y nacionalidad. Fueron bendecidos con tres hijos en un matrimonio relativamente corto.

Desafortunadamente, su relación se volvió tensa después de que surgieron rumores de infidelidad. Se dice que Jule tiene una relación con un hombre llamado Safrie Ramadhan, lo que luego provocó una demanda. divorciado del lado de Daehoon.