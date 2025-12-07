El presidente Prabowo suprime el KUR para los agricultores víctimas del desastre en Aceh

AcehVIVA – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que el gobierno eliminaría el crédito empresarial popular (KUR) para los agricultores que fueron víctimas inundación y tierra corrimiento de tierras en Aceh. Evaluó que la condonación de la deuda se llevó a cabo porque se encontraban en medio de un desastre.

Lea también: Hasan Nasbi alude a que la raíz del problema de las inundaciones no se produjo durante el año de mandato del ministro



Así lo transmitió Prabowo cuando volvió a visitar a las víctimas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en la aldea de Pante Baro, distrito de Juli, Bireun Regency, Aceh, el domingo 7 de diciembre de 2025.

«Entonces las deudas, KUR, porque esta es una condición natural, las cancelaremos, para que los agricultores no tengan que poder pagar la deuda porque esto no es negligencia, sino una situación forzada. fuerza mayor«, dijo Prabowo.

Lea también: El río Ciliwung se desborda y 15 barrios del este de Yakarta se inundan hasta 80 cm





El presidente Prabowo visita Aceh acompañado por el gobernador Muzakir Manaf Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Jefe de Estado también admitió que había recibido informes sobre el número de represas rotas. También aseguró que el gobierno, especialmente el Ministerio de Obras Públicas (PU), reparará de inmediato toda la infraestructura dañada por este desastre.

Lea también: Al partir hacia Aceh, Prabowo supervisa directamente el proceso de evacuación y la distribución logística.



«Antes se informó que muchas presas se habían roto, luego PU las reparará», dijo.

No sólo eso, Prabowo pidió a los agricultores que no se preocupen si sus campos de arroz resultan dañados debido a inundaciones y deslizamientos de tierra. Porque el gobierno rehabilitará los arrozales.

«(El gobierno) ayudará a mejorar nuestra prioridad», dijo.

«Además, aunque todavía no enviaremos toda la comida de otros lugares, tenemos bastantes reservas», añadió Prabowo.

Como se informó anteriormente, Prabowo Subianto ordenó una asignación adicional de Fondos Listos para Usar (DSP) en la APBN si fuera necesario para hacer frente al impacto de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en tres provincias. Sumatraa saber, Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«El señor Presidente ha dado instrucciones directas de que si es necesario hacer adiciones, entonces se harán adiciones. Y esto también se aplica a varios ministerios/instituciones relacionadas. Por ejemplo, el TNI, la policía», dijo el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, en la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el miércoles 3 de diciembre de 2025.



El presidente Prabowo visita Aceh acompañado por el gobernador Muzakir Manaf Foto : Equipo de prensa del presidente Prabowo Subianto

Prasetyo continuó diciendo que esta instrucción también se aplica a los ministerios e instituciones involucrados en el manejo del impacto de los desastres, incluidos el TNI y la Policía.