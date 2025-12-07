Los medios británicos filtran que John Herdman ha tenido conversaciones con PSSI, eche un vistazo a su perfil y trayectoria

VIVA – El conocido medio Sky Sports informó que el ex entrenador de la selección canadiense, Juan Herdmanha tenido conversaciones directas con PSSI sobre el puesto de entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia. El informe afirmaba que representantes del PSSI incluso habían realizado una entrevista oficial con Herdman.

Esta información refuerza la señal de que el PSSI se está moviendo rápidamente para encontrar un entrenador sustituto para Patrick Kluivert. Se sabe que varios miembros del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco) están en Europa para reunirse con candidatos a entrenadores.

«John Herdman ingresó al registro del departamento entrenador de la selección nacional de Indonesia. «El ex entrenador de la selección canadiense fue entrevistado», informó Sky Sports.

En el mismo informe, Sky Sports también mencionó el nombre de Giovanni. van Bronckhorst quien recientemente se ha asociado con el asiento del entrenador Garuda.

Dos candidatos más fuertes

Sumardji, miembro del PSSI Exco y presidente del organismo de la selección nacional (BTN), confirmó que el proceso de selección de entrenadores está entrando ahora en la etapa final. Aseguró que los dos mejores nombres serían llevados a la reunión del Exco para ser decididos juntos.

«Primero elegiremos a dos entrenadores para discutirlos más detalladamente. Espera, porque estamos buscando a los mejores», dijo Sumardji hace algún tiempo.

Sumardji también explicó que el director técnico del PSSI, Alexander Zwiers, junto con dos miembros del Exco, Endri Erawan y Muhammad, estaban en el extranjero para realizar una serie de entrevistas directas. Luego, todos los candidatos serán clasificados antes de que la reunión del Exco los decida.

«Se entrevistó a varios candidatos. Después de que los tres regresaron a Indonesia, inmediatamente tuvimos una reunión del Exco. Más tarde habrá una clasificación del uno al cinco, luego se discutirá juntos», dijo.

Hasta ahora, nombres como Timur Kapadze, Jesus Casas, Heimir Hallgrimsson, Giovanni van Bronckhorst y John Herdman han sido los candidatos más mencionados. Sin embargo, las posibilidades de Kapadze se están reduciendo porque acaba de dirigir oficialmente el club de Uzbekistán, PFC Navbahor.

De los cinco nombres, los dos candidatos que actualmente se consideran más fuertes son Van Bronckhorst y Herdman.

Perfil y el historial de John Herdman

John Herdman es un entrenador nacido en Consett, Inglaterra, el 19 de julio de 1975. Posee una licencia UEFA Pro, la licencia más alta en entrenamiento de fútbol europeo. La formación favorita de Herdman es la 3-4-2-1, conocida por ser flexible para juegos de alta intensidad y regeneración de jugadores.