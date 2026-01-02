Judika hace la canción ‘Kusedang Sayang-Sayangnya’ para Shin Tae-yong y expresa el sentimiento de pérdida

VIVA – La salida de Shin Tae-yong del asiento del entrenador. Selección Nacional de Indonesia Al parecer, dejó una profunda impresión, no sólo en el público del fútbol, ​​sino también entre los músicos. Juez reveló abiertamente que su canción se titulaba Lo lamento lo dedicó específicamente a la figura del técnico surcoreano.

Lea también: Más popular: Competencia de valor de mercado entre Persib y Ratchaburi, la apretada agenda de la selección nacional de Indonesia en 2026



Judika transmitió esta confesión a través de su cuenta personal de TikTok. En la carga, la cantante cuyo nombre completo es Judika Nalom Abadi Sihotang dijo que la canción nació del sentimiento de pérdida que muchos indonesios sentían hacia Shin Tae-yong.

«Escribí esta canción (Kusedang Sayang-Sadly) para Shin Tae-yong», escribió Judika el jueves 1 de enero de 2026.

Lea también: La apretada agenda de la selección de Indonesia 2026: desde la FIFA Series hasta la Copa AFF, esta es una prueba después de no poder llegar al Mundial





Selección de Indonesia después del partido contra Arabia Saudita

Judika explicó que la canción representa el sentimiento de pérdida que surge cuando las relaciones emocionales están en su punto máximo.

Lea también: Los medios vietnamitas se burlan de la selección de Indonesia, diciendo que ha perdido su identidad



«Inspirado en los sentimientos de los indonesios que sienten que han perdido una figura mientras aman (a la selección de Indonesia) con todo su corazón», dijo.

Según Judika, Shin Tae-yong no es solo un entrenador, sino una figura que ha acompañado el recorrido y crecimiento del Garuda Squad en los últimos años. Por lo tanto, esta separación parece difícil, no sólo para los jugadores y la federación, sino también para la comunidad en general que ya ha puesto sus esperanzas en ella.

El marido de Duma Riris también expresó abiertamente su agradecimiento a Shin Tae-yong por la dedicación que le había brindado. «Esta canción es una vez más para el entrenador Shin Tae-yong. Gracias por la lucha, la dedicación y todos los sentimientos que hemos experimentado juntos», dijo.

Judika reiteró que el momento más duro fue cuando se produjo la separación cuando el sentimiento de cariño aún era muy fuerte. «Lo más difícil es perder cuando estás enamorado. Es muy difícil perder el tiempo que amas», dijo Judika.

Esta carga también provocó una respuesta emotiva por parte de los internautas. Un internauta preguntó si Judika realmente se sentía mal por la partida de Shin Tae-yong.

«Perder a alguien que nos ha acompañado a crecer, es muy difícil, ¿verdad, Judd?» escribió un usuario.

Judika respondió brevemente pero llena de significado. «Es difícil», respondió, enfatizando que todavía siente ese sentimiento hasta el día de hoy.