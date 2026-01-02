Rams QB Jimmy Garoppolo nombrado agente libre opción para Jets

El Jets de Nueva York Quizás tenga que desempolvar un par de neumáticos viejos para encontrar a su próximo mariscal de campo.

Zack Rosenblatt de The Athletic nombrado mariscal de campo suplente dos veces campeón del Super Bowl Jimmy Garoppolo como una posible opción de agente libre para que los Jets la consideren esta temporada baja.

Garoppolo ha estado con el Rams de Los Ángeles durante los últimos dos años.

Garoppolo lleva un minuto caliente sin ser titular

Garoppolo, de 34 años, ha sido mariscal de campo suplente durante más de la mitad de su carrera. NFL carrera profesional.

Ingresó a la liga como la selección general número 62 en la segunda ronda del draft de la NFL de 2014. Garoppolo consiguió dos anillos de Super Bowl mientras sostenía un portapapeles para el Patriotas de Nueva Inglaterra y haciendo copia de seguridad Tom Brady.

En 2017, fue traspasado al 49ers de San Francisco. Esa carrera de seis años fue lo más destacado del tiempo de Garoppolo en la NFL.

Fue a un Super Bowl y estuvo a minutos de eliminarlo Patricio Mahomes y el Jefes de Kansas City.

Garoppolo finalmente salió al mercado abierto y firmó un contrato por tres años. 72,75 millones de dólares contrato con el Asaltantes de Las Vegas. En pocas palabras, el mandato fue un desastre épico y Garoppolo finalmente fue enviado a la banca y luego liberado un año después.

Eso nos lleva al actual Garoppolo en los Rams. Él está en un año 3,05 millones de dólares contrato totalmente garantizado y está previsto que se convierta en agente libre sin restricciones en 2026.

Echando un vistazo a los números

Garoppolo lleva 12 años en la NFL. Durante ese tramoHa aparecido en 84 juegos y ha sido titular en 64. Con esas oportunidades, Garoppolo ha completado el 67,4% de sus pases, ha lanzado para 15,828 yardas aéreas y tiene una proporción de 96 touchdowns por 52 intercepciones.

Si los Jets agregaron a Garoppolo, no debería ser la única opción como QB en la plantilla.

Sin embargo, podría aportar algo de estabilidad a la sala. Si los Jets deciden reclutar a un mariscal de campo novato en 2026, deberían considerar seriamente adoptar un enfoque paciente.

La mayoría de los pasadores jóvenes que los Jets han reclutado se han visto obligados a jugar antes de estar listos. Cuando miras a toda la liga, hay historias de éxito con novatos que se lanzan al fuego de inmediato. Sin embargo, la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.

Después de zigzaguear eternamente, podría ser hora de que los Jets hagan zag.

Deberían tomar un mariscal de campo en el draft, dondequiera que esté, y luego ponerlo en la banca para que pueda aprender. Nunca he escuchado a alguien decir: ‘Oh, vaya, ese joven mariscal de campo tuvo demasiado tiempo en la banca para prepararse y prepararse para las grandes ligas’.

Mientras eso sucede detrás de escena, conectas un Garoppolo a la alineación titular e intentas ganar algunos juegos. Garoppolo no ha sido la imagen de la salud en su carrera. Solo una vez ha iniciado una temporada completa y, no por casualidad, ese es el año en que fue al Super Bowl como QB titular (2019).

Así que será mejor que los Jets dupliquen su inversión en mariscal de campo veterano en la agencia libre. Aisla la posición con otro brazo veterano en el bullpen para asegurarte de no tener que acudir al novato antes de que esté listo.