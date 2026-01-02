Se Dice Que El Fiscal De Madiun Fue Arrestado Por Extorsionar Al Jefe De La Aldea, La Fiscalía De Java Oriental Revela Los Hechos

Surabaya, EN VIVO – Subjefe de la Fiscalía Superior Java Oriental Saiful Bahri Siregar enfatizó que no hubo arrestos fiscal en la Fiscalía del Distrito de Madiun en relación con el presunto problema extorsión a jefe de aldeasino más bien simplemente una petición de aclaración.

«La noticia correcta es que estamos realizando aclaraciones. Ese día trajimos a uno de los fiscales en Madiun Regency para pedir aclaraciones, no para realizar un arresto», dijo Saiful en la oficina. Fiscalía Java Oriental, Surabaya, viernes.

Explicó que la circulación de información en las redes sociales y en varios medios en línea sobre el arresto de un fiscal por parte de la Fiscalía de Java Oriental provocó un revuelo público.

Por lo tanto, su partido considera necesario dar una explicación oficial para que la información no siga desarrollándose incorrectamente.

Saiful dijo que la aclaración se hizo después de que la Fiscalía de Java Oriental recibiera información los días 30 y 31 de diciembre de 2025 sobre la presunta extorsión por parte de agentes del orden contra los jefes de aldea en Madiun Regency.

Según él, el proceso de esclarecimiento realizado no fue una investigación penal. Según los resultados de la investigación del equipo, no hubo evidencia de extorsión, retención de fondos o demandas de dinero por parte de los fiscales a los jefes de aldea.

La Fiscalía de Java Oriental ha solicitado información a varias partes, desde jefes de aldea, jefes de subdistrito hasta el jefe del Servicio de Empoderamiento Comunitario y Aldea (PMD) de Madiun Regency.

A partir de este proceso, se descubrió que había una iniciativa de algunos jefes de aldea que habían planeado brindar asistencia financiera como forma de agradecimiento.

«Según los resultados de la aclaración, las acusaciones de extorsión o demandas de dinero no son ciertas. Sólo hay una iniciativa de varios jefes de aldea que llamaron a omah lor y omah kidul que fue interpretada por la fiscalía y la policía», dijo.

El plan de dar Rp. 1 millón a cada institución, continuó, no provino de una solicitud de la fiscalía ni de la policía. De hecho, este plan nunca se llevó a cabo porque no fue aprobado por todos los jefes de aldea.

Saiful agregó que el fiscal interrogado tampoco tenía ninguna relación directa con la aldea, el jefe de subdistrito o el Servicio PMD con respecto a este tema. Por tanto, las acusaciones que circulan se consideran inválidas.

«No hubo arrestos, ni solicitudes de dinero, y no tenemos conocimiento de planes para entregar el dinero», dijo.