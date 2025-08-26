John Wayne Gacy ‘Drops Trailer, First Look Photos

La nueva serie dramática del crimen «,»Diablo disfrazado: John Wayne Gacy«Ha lanzado su primer avance completo.

La serie sobre el notorio asesino en serie se estrenará en Peacock con los ocho episodios el 16 de octubre. Está protagonizada por Michael Chernus («Severance»), Gabriel Luna («The Last of Us»), James Badge Dale («Savant», «1923»), Michael Angarano («Oppenheimer»), Chris Sullivan («Esto es Us») e Irlanda Marin («El Irishman»).

La serie gira en torno, según su descripción oficial, «las historias desgarradoras de las víctimas de Gacy y el inmenso dolor y el trauma que sus familias soportaron. También destaca las fallas sistémicas, las oportunidades perdidas y los prejuicios sociales que permitieron que sus crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo».

El ejecutivo de Patrick MacManus produce la serie, así como Noah Oppenheim («The Maze Runner», «Jackie»), Sarah Bremner y Liz Cole («John Wayne Gacy: Devil in Disguise», «The Thing About Pam») para NBC News Studios, Ashley Michel Hoban («Dr. Death», «The Girl de Plainville»), Ahmadu Garba (Dr. Death, «Hally»). para Littleton Road Productions.

MacManus también dirige junto a Larysa Kondracki, Ashley Michel Hoban, Maggie Kiley y Bille Woodruff.

Echa un vistazo a las imágenes de primera mirada y el trailer oficial de «Devil in Discuise: John Wayne Gacy» a continuación.

Cortesía de Peacock

Brooke Palmer/Peacock

Cortesía de Peacock

Brooke Palmer/Peacock

Noticias ejecutivas

Jessie Abbott ha sido nombrada vicepresidente de Asuntos Creativos en A+E Studios, donde se reportará directamente a Tana Jamieson, co-cabeza y vicepresidenta ejecutiva de asuntos creativos.

Abbott se une a A+E Studios después de partir de Kapital Entertainment, donde se desempeñó como vicepresidente de actualización y desarrollo.

Durante su período de 10 años en The Entertainment Company, supervisó espectáculos como «Cake Black» (Hulu), «Shining Vale» (Starz), «Mujeres del Movimiento» (ABC), «Pivoting» (Fox), «A Million Little Things» (ABC), «The Unicorn» (CBS) y «Tell Me a Story» (CBS All Access).

Antes de convertirse en vicepresidente en Kapital Entertainment, comenzó su carrera como asistente en el departamento literario de televisión en el Gersh.

«El historial de Jessie de defender las voces distintivas y la entrega de programación convincente y de alta calidad habla por sí misma», dijo Tana Jamieson, co-cabeza y EVP, Asuntos Creativos, A+E Studios. «Su capacidad para fomentar proyectos desde el inicio hasta el estreno, junto con sus profundas relaciones de la industria, será un activo invaluable para nuestra pizarra creciente. Estamos encantados de darle la bienvenida al equipo».