Simplemente convirtiéndose en viudo, Pratama Arhan inmediatamente inundó con DM de muchas mujeres

VIVA – La última noticia proviene de Pratama Arhan que acababan de estar oficialmente divorciado de Azizah salsha. El segundo divorcio el 25 de agosto de 2025 sorprendió inmediatamente al público poco después de que su estatus se convirtió en viudo, DM Instagram Arhan, su apodo, inmediatamente lleno de mensajes de mujeres que intentaron llamar su atención.

Leer también: ¿Supuestamente el contenido de la fuga de demanda de divorcio, la casa de Pratama Arhan y Azizah Salsha Shaky desde enero de 2024?



Anteriormente, se sabía que Pratama Arhan solicitó el divorcio el 1 de agosto de 2025. La demanda finalmente fue otorgada por el Tribunal Religioso de Tigaraksa Verstek, que hizo que su matrimonio con Azizah terminó oficialmente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Pratama Arhan y Azizah Salsha

Leer también: ¡Reveló! Esto es lo que Azizah Salsha hizo antes de la decisión de divorcio, internautas: parece celebrar ser viuda



Curiosamente, no pasó mucho tiempo después de que Arhan llevara el estado del viudo, varias mujeres volviendo a hacer su suerte. Las redes sociales, especialmente Tiktok, están llenas de nuevas tendencias en las que los ciudadanos muestran el mensaje del mensaje directo (DM) que enviaron a la cuenta de Instagram de Arhan. De hecho, muchos escriben mensajes en hilarante al estilo romántico.

«El día 1 Arhan se convierte en viudo, todas las mujeres miran», escribió un comunicado en uno de los videos en Tiktok, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Azizah Salsha fue atrapado jugando con el primero antes de ser demandado por divorcio en Arhan Pratama



Esta tendencia está cada vez más extendida cuando los mensajes como «ya se han hecho, embelleciéndose, Arhan ha viudo Bestie», a «Assalamualaikum Los futuros sacerdotes» estaba lleno de gente.

Para obtener información, el proceso de prueba de divorcio Arhan y Azizah son bastante cortos. La agenda de la primera sesión de divorcio se celebró el 11 de agosto de 2025, pero tanto de Arhan como de Azizah no asistieron al juicio. Condiciones similares ocurrieron nuevamente en la segunda sesión del 25 de agosto.

Aun así, el abogado de Pratama Arhan todavía está presente que representa a su cliente. De este proceso, el panel de jueces finalmente dejó caer la decisión de Verstek, o decidió sin la presencia del acusado.

Hasta ahora, no ha habido más información sobre las principales causas del divorcio de Pratama Arhan y Azizah Salsha.