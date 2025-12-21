John Herdman entra en el radar del PSSI, el historial de la controversia sobre la Copa Mundial 2022 vuelve a ser el centro de atención

VIVA – No Juan Herdman ha reaparecido en el espacio público de Indonesia, no sólo por su trayectoria a la hora de poner a Canadá en primer plano copa del mundo 2022, pero también por su estela de polémica.

Ahora se rumorea que el técnico inglés está en el radar PSSI para ocupar el puesto de entrenador Selección Nacional de Indonesia. Sin embargo, en medio del proceso de exploración, el historial de Herdman volvió a estar bajo escrutinio.

medios británicos, deportes del cielo, informó que John Herdman había sido entrevistado por el PSSI para el puesto de entrenador de la selección de Indonesia. Se dice que el entrenador de 50 años está en la lista de candidatos considerados.



Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

Herdman es conocido como el entrenador que hizo historia con la selección canadiense al llevarla a clasificarse para el Mundial de 2022. Sin embargo, el recorrido de Canadá en el torneo terminó decepcionante después de perder consecutivamente ante Bélgica, Croacia y Marruecos.

Uno de los momentos más controvertidos ocurrió antes del partido de Canadá contra Croacia el 27 de noviembre de 2022. En un esfuerzo por levantar la moral del equipo, Herdman pronunció duras palabras que luego se destacaron ampliamente.

«Nadie nos joderá», dijo Herdman antes del partido, lo que traducido significa «Nadie nos joderá». Esta afirmación en realidad resultó contraproducente después de que Croacia ganara 4-1 a Canadá.

Estas declaraciones incluso aparecieron en la portada del periódico croata 24sata y se convirtieron en un símbolo del fracaso de Canadá en ese partido. Herdman también recibió duras críticas del público y los medios croatas.

Respondiendo a la polémica, Herdman se defendió. Dijo que las palabras fueron dichas en un contexto emocional para despertar la motivación de los jugadores.

«Creo que dijiste eso en un momento emocionante cuando intentabas inspirar al equipo. Cuando te preguntaron qué dijiste cuando el equipo se reunió, bueno, eso es lo que dije», dijo Herdman, citado por Colmena diaria.

Ahora, el nombre de Herdman vuelve a estar en discusión después Deportes del cielo informó que el director técnico del PSSI, Alexander Zwiers, junto con dos miembros del Exco, fueron a Europa para entrevistar a varios entrenadores y uno de ellos era Herdman.

Aunque tiene experiencia a nivel de Copas Mundiales, el controvertido historial de Herdman tiene el potencial de ser una fuente de consideración. Además, el contexto cultural y los valores orientales de Indonesia a menudo sitúan la ética y las actitudes personales como aspectos importantes para los líderes de los equipos nacionales.