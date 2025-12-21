El Foro Deliberante de Kubro insta a ambos partidos del PBNU a Islah

Kediri, VIVA – El Foro de Deliberación de Kubro en el internado islámico Lirboyo en Kediri, Java Oriental, insta a ambas partes a PBNU para correcciónpara que el conflicto pueda resolverse rápidamente.

El portavoz del Foro Deliberante de Kubro, KH Oing Abdul Muid, afirmó que la decisión de reconciliar a ambas partes en PBNU fue el resultado de un foro discutido en el internado islámico Lirboyo Kediri.

«El Foro Deliberante de Kubro vio y sintió de primera mano cómo el conflicto que ocurrió dentro de las filas internas de PBNU había socavado la dignidad y la autoridad de Jamiyah y, de hecho, había destruido la confianza pública que se había construido en NO«, dijo después de las actividades del Foro de Deliberación de Kubro en el internado islámico Lirboyo Kediri, el domingo.

Afirmó que este foro se celebró como una forma de profunda preocupación por la escalada del conflicto interno dentro del órgano de gestión de PBNU.

Anteriormente, las reuniones se llevaron a cabo en el internado islámico Al Falah, Kediri y en el internado islámico Tebuireng, Jombang. Ahora, el tercer foro se está celebrando en el internado islámico de Lirboyo, Kediri, al que asisten cientos de PWNU, PCNU y PCINU.

Enfatizó que para mantener la integridad de Jamiyah y restaurar el buen nombre de NU, el Foro Deliberante de Kubro pidió a Rais Aam y al presidente general de PBNU que llevaran a cabo islah a más tardar dentro de 3 x 24 horas a partir del 21 de diciembre de 2025.

«Si ambas partes no están dispuestas a llevar a cabo la islah, entonces el Foro Deliberativo de Kubro pide entregar la autoridad y la confianza a Mustasyar NU para celebrar un Congreso acelerado de la NU en 2026, que se decidirá en un plazo de 1×24 horas contando el final del plazo para llevar a cabo la islah», dijo.

También dijo que si los dos partidos no estaban dispuestos a otorgar autoridad a NU Mustasyar para celebrar el Congreso de NU, el Foro Deliberante de Kubro acordó celebrar un Congreso Extraordinario (MLB) reuniendo el apoyo del 50 más el 1 por ciento de los administradores regionales de NU.

«La MLB se llevará a cabo a más tardar antes de que parta el primer grupo de peregrinos del Hajj de 2026. Y el comité lo preparan PWNU y PCNU con la participación de asuntos internos de NU según se considere necesario», dijo.

Gus Muid, su apodo, dijo que al foro asistieron cientos de representantes de PWNU (Gestión Regional Nahdlatul Ulama), PCNU (Gestión de sucursal de Nahdlatul Ulama) y PCINU (Gestión de sucursal especial de Nahdlatul Ulama) tanto en persona como en línea. Aparte de eso, también hay directores de instituciones, así como organismos autónomos de NU y administradores de internados islámicos en toda Indonesia.