Los segundos en que un conductor de furgón choca contra una motocicleta y muere en Pesanggrahan, iniciado por una disputa

Jacarta – Policía segura conductor caja movil Iniciales eurodiputado (19) que chocó contra una motocicleta, provocando la muerte del motociclista, en Jalan Ciledug Raya, Pesanggrahan, sur de Yakarta, el domingo 21 de diciembre alrededor de las 04.00 WIB.

«Como resultado de la colisión, el motociclista y el pasajero cayeron y sufrieron heridas», dijo el domingo el jefe de policía de Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam, en Yakarta.

Seala confirmó que en el incidente murió el motociclista de iniciales MR (26).

Accidente El tráfico comenzó cuando el furgón Daihatsu Gran Max conducido por el eurodiputado circulaba de este a oeste por Jalan Ciledug Raya.



Ilustración de un accidente de tráfico. Foto : ANTARA/Documentación personal

Al llegar al lugar, el vehículo chocó lateralmente a una moto Honda Vario 150 que circulaba en la misma dirección por el lado izquierdo.

La motocicleta era conducida por un hombre de iniciales DP (22) que viajaba con su compañero, MR.

Se sospecha que los dos estuvieron involucrados en una discusión con el conductor del furgón cuando los dos vehículos circulaban uno al lado del otro por la carretera.

«El conductor del furgón y el conductor de la motocicleta tuvieron una discusión frente al edificio Lemigas. Además, como el conductor del automóvil se molestó porque lo seguían y dijo algo, el conductor del automóvil giró hacia la izquierda y golpeó al motociclista, provocando que la motocicleta chocara contra un poste de luz», dijo.

Actualmente, el conductor del furgón y ambos vehículos han sido detenidos por la policía.

Luego, el caso fue transferido a la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Hospital General Fatmawati para un examen más detenido.

«La causa exacta del accidente aún está bajo investigación», afirmó. (Hormiga)