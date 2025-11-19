JK Rowling visita el set de Harry Potter por primera vez durante el rodaje de HBO

Autor de “Harry Potter” JK Rowling visitó el set de la nueva serie de televisión HBO está filmando basándose en sus libros.

La serie entró en producción en julio.El rodaje se llevará a cabo en Warner Bros. Studios Leavesden y en otras partes del Reino Unido y se lanzará en HBO y HBO Max en algún momento de 2027.

Rowling se ha convertido en una figura controvertida en los años posteriores a la megapopularidad de los libros de «Harry Potter» debido a que comparte regularmente opiniones anti-trans. Ella expresó sus sentimientos por primera vez en junio de 2020en que punto Warner Bros. emitió un comunicado diciendo que “una cultura diversa e inclusiva nunca ha sido más importante” sin denunciar directamente las palabras de Rowling. Desde entonces, ha doblado su apuesta repetidamente; Variedad reportado en 2024 que ella “publicó o volvió a publicar más de 200 veces (excluyendo respuestas) sobre cuestiones relacionadas con las personas trans” en sólo un período de dos meses.

Varios actores de “Harry Potter” así como de “Animales fantásticos”, una serie de películas derivadas, han expresado su apoyo a las personas trans y no binarias en respuesta a los ataques de Rowling, incluidos Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Eddie Redmayne. Quizás lo más notable es que Rowling ha tenido una ruptura pública con Emma Watson, diciendo que «nunca perdonaría» al actor de Hermione por publicar en línea sobre los derechos trans en respuesta a las propias publicaciones de Rowling. A principios de este año, Watson dijo que estaba “muy molesta” porque “nunca fue posible una conversación”, aunque permaneció abierta a discutir el tema con Rowling. En los días siguientes, Rowling compartió con entusiasmo un video burlándose de lo que dijo Watson y luego escribió en X que Watson «Tiene tan poca experiencia en la vida real que ignora lo ignorante que es» y criticó a Watson por supuestamente escribirle una nota expresando simpatía por el odio que Rowling estaba recibiendo en línea.