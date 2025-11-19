Glenn Close sobre ‘Knives Out 3, malas críticas de ‘All’s Fair’ y Kim Kardashian

Glenn Cerrar es muy consciente de cómo una determinada corriente de fundamentalismo religioso puede volverse tóxica. Cuando Close tenía 7 años, sus padres se unieron al Re-Armamento Moral, un movimiento espiritual liderado por un ministro estadounidense llamado Frank Buchman que ella compara con una secta.

“Cuando era pequeño, nos hacían pasar a la habitación de un hombrecito llamado tío Frank y uno pensaba que estaba conociendo a Dios”, dice Close. «No creo que la gente se una a sectas como esa si son felices o si son personas completas. Algo les falta en sus vidas».

Close se basó en esa experiencia para interpretar a Martha Delacroix, la mano derecha de un apasionado predicador, Jefferson Wicks (Josh Brolin), en “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.” En la película, Martha ejerce su devoción como un garrote, asegurándose de que la congregación de Wicks se mantenga a raya.

«Siento empatía con el lado de Martha que ha estado tratando de ser un buen soldadito desde que era sólo una niña», dice Close. «Se ha perdido muchas cosas en la vida al cuidar de Wicks».

Como Martha, Close viste trajes completamente negros y tiene el ceño fruncido. Pero filmar “Wake Up Dead Man” fue una experiencia alegre, que la vio vincularse con Daniel Craig y el resto del elenco de primer nivel en el set de Londres. En lugar de retirarse a sus trailers entre escenas, el elenco se relajó en una gran carpa.

«Había una mesa con té, café y algunos dulces ingleses raros», dice Close. “Jeremy Renner tenía una silla especial porque se estaba recuperando de su [snowplow] accidente. Andrew Scott, que en ese momento estaba haciendo otra película y estaba cansado, tomaba una siesta. Y jugaría backgammon con Mila Kunis o Josh O’Connor. Hubo muchas risas”.

A sus 78 años, Close está más ocupada que nunca. Está en Zoom desde Alemania, donde está filmando “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”.

«Es enorme», bromea. «Están todos estos extras, helicópteros, carros y caballos».

Y recientemente se unió al verso de Ryan Murphy, interpretando a una astuta abogada de divorcios en el cursi drama de Hulu «All’s Fair». “Me sentí intimidada”, admite. «Nunca había estado en una película o programa de Ryan… No entendí el tono por un tiempo. Lo encontré difícil».

También era la primera vez que compartía pantalla con Kim Kardashian, y Close quedó impresionada por el ícono de los reality shows. Pasaron el rato durante el rodaje, y Kris Jenner organizó una fiesta de borracheras para el elenco para que Kardashian finalmente pudiera ver a Close hervir ese conejito en “Atracción fatal”.

«Lo que me sorprendió fue la seriedad de las intenciones de Kim», dice Close. «Ella siempre sabía sus diálogos. Nunca llegaba tarde. Siempre estaba preparada. No tenía pretensiones de ser una gran actriz, pero era lo suficientemente inteligente como para tener gente a su alrededor de la que podía aprender. Si tuviera un gran ego o lo que yo llamo una ‘persona que la vida es demasiado corta’, yo habría sido infeliz, pero ella no lo es».

Los críticos, sin embargo, fueron despiadados y criticaron el programa por considerarlo ruidoso, ridículo y aburrido. Close cree que los críticos no evaluaron la serie en su totalidad.

«Personalmente creo que los primeros tres episodios fueron los más débiles», dice. «Esa fue una manera difícil de empezar. He visto los nueve episodios y creo que realmente suma algo».

Puede que no haya ayudado que muchas personas tengan opiniones firmes sobre la primera familia de Calabasas. «Las Kardashian dirían esto, pero no agradan a todo el mundo», dice Close. «Tienen una imagen».