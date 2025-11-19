Audiochuck de Ashley Flowers demandado por presentadores de podcasts de Anatomy of Murder

Los creadores del exitoso podcast sobre crímenes reales «Anatomía del asesinato«han demandado Audiochuckla empresa fundada por ashley floresalegando que no les pagaron “millones de dólares” que se les debían en virtud del acuerdo publicitario de Audiochuck con SiriusXM.

Anna-Sigga Nicolazzi y Scott Weinberger, presentadores y creadores de «Anatomy of Murder», alegan en su demanda que Audiochuck violó su contrato al no pagarles la «parte que les corresponde del acuerdo de ingresos publicitarios exclusivos del demandado con SiriusXM, una cantidad equivalente a millones de dólares. El acuerdo con SiriusXM ha beneficiado enormemente al demandado, pero los demandantes nunca han visto ese beneficio y, en cambio, han estado sujetos a todas las desventajas. en forma de disminución de ingresos y restricciones a otras formas de monetización”.

Nicolazzi y Weinberger también alegan que Audiochuck violó el “pacto implícito de buena fe y trato justo” que acompaña a los contratos en Nueva York. Durante la negociación y ejecución de la extensión del contrato de las partes en octubre de 2024, Audiochuck no reveló que también estaba renegociando su acuerdo con SiriusXM (que entraría en vigor en enero de 2025) y «luego retuvo los términos materiales de ese acuerdo renegociado que redujo significativamente los ingresos de los demandantes por debajo del aumento de participación que negociaron», según la demanda.

«Este caso implica que una gran empresa de medios se aproveche repetidamente de los creadores», dice la demanda.

El contrato de Nicolazzi y Weinberger con Audiochuck se extiende hasta finales de 2025 y el dúo está produciendo nuevos episodios semanales de “Anatomy of Murder” hasta diciembre. Pero el futuro del programa es incierto después de eso.

La demanda fue presentada el 13 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y Forseti Media de Nicolazzi y Weinberger Media de Weinberger figuran como demandantes. El tribunal reveló el miércoles una versión redactada de la denuncia. La demanda busca daños monetarios no especificados.

Variedad se ha puesto en contacto con Audiochuck para hacer comentarios.

En su demanda, los creadores de “Anatomy of Murder” citan informes de que el acuerdo de Audiochuck con SiriusXM valía hasta 200 millones de dólares. Si eso es cierto, si el podcast de Nicolazzi y Weinberger representara incluso el 10% de la valoración general, «su parte proporcional del acuerdo SiriusXM habría sido de 20 millones de dólares», dice la demanda.

Audiochuck originalmente su acuerdo exclusivo de distribución y venta de publicidad con SiriusXM en 2021 y eso se extiende hasta 2025. Ahora Audiochuck sale del acuerdo con SiriusXM bajo un Nuevo pacto de 150 millones de dólares con Tubi Media Group de Fox Corp.que incluye el desarrollo de un canal FAST “Crime Junkie” que se distribuirá en Tubi y el servicio de suscripción Fox One.

A principios de este año, Audiochuck recibió 40 millones de dólares en financiación de The Chernin Group de Peter Cherninel primer capital externo para Audiochuck, que valoró la empresa con sede en Indianápolis en unos 250 millones de dólares. Flowers controla y posee la mayoría de Audiochuck, y TCG posee una participación minoritaria.

En abril de 2020, Nicolazzi y Weinberger firmaron un acuerdo de participación en los ingresos con Audiochuck, según el cual el dúo desarrollaría, produciría y presentaría el podcast y Audiochuck se encargaría de los servicios de distribución, promoción, marketing y publicidad. “Anatomy of Murder” debutó en octubre de 2020 en el puesto número uno en Apple Podcasts. «Los demandantes le dan crédito al demandado por un lanzamiento a gran escala que ayudó a llevar el podcast a la cima de las listas, particularmente la promoción en el podcast de la Sra. Flowers, Crime Junkie, y otras promociones cruzadas, que presentaron el programa más rápidamente a los oyentes», dice la demanda. Hasta la fecha, Nicolazzi y Weinberger han lanzado más de 250 episodios de “Anatomy of Murder”, que se acerca a los 200 millones de descargas.

Según la demanda de Nicolazzi y Weinberger, la asociación con Audiochuck comenzó a desmoronarse «debido no solo a la falta de apoyo general después del lanzamiento, sino a un rastro de irregularidades contables que los demandantes solo comenzaron a descubrir debido a una hoja de cálculo que el demandado mostró en pantalla durante una llamada de Zoom» que mostraba una deducción de partidas individuales por honorarios de agencia. «Cuando se le preguntó sobre los pagos, el demandado inicialmente negó la práctica. Cuando se enfrentó a otra hoja de cálculo que el demandante había recibido enumerando las deducciones de la agencia, al demandado no le quedó más remedio que admitir la práctica», dice la demanda.

La asociación continuó, pero Nicolazzi y Weinberger alegan que sus pagos de Audiochuck disminuyeron después de que se firmó el acuerdo con SiriusXM.

Si bien «se predijo que los ingresos aumentarían significativamente debido a la nueva asociación con SiriusXM… los ingresos publicitarios realmente pagados a los demandantes por el Podcast disminuyeron significativamente en enero de 2022 cuando SiriusXM asumió el control», dice la demanda. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el último mes antes de que el acuerdo SiriusXM entrara en vigor, la participación proporcional del podcast en los ingresos por ventas publicitarias equivalía a 73.579,27 dólares. En los primeros dos meses del acuerdo con SiriusXM, los ingresos pagados a Nicolazzi y Weinberger por “Anatomy of Murder” bajaron a 24.962,54 dólares en enero de 2022 y a 37.516,25 dólares en febrero de 2022 “a pesar de que las descargas y las impresiones del Podcast se mantuvieron relativamente estables”, alega la demanda. Posteriormente, Audiochuck aumentó los pagos a los presentadores del podcast «estructurando los pagos como ‘anticipos’ que se recuperarían de pagos posteriores de SiriusXM, que continuaron afirmando que pronto aumentarían y cubrirían fácilmente el monto total adelantado».

En octubre de 2024, Nicolazzi y Weinberger firmaron una extensión de contrato con Audiochuck hasta finales de 2025. Pero en enero de 2025, los pagos de ingresos por “Anatomy of Murder” nuevamente “disminuyeron dramáticamente”. Después de varias “excusas” para la disminución, en un correo electrónico fechado el 15 de abril de 2025, el director de operaciones de Audiochuck “finalmente dio la razón real de la disminución de los pagos, admitiendo que la desaceleración se debió a una reestructuración en [Audiochuck’s] acuerdo con SiriusXM que entró en vigor el 1 de enero de 2025″, lo que resultó en una reducción en los ingresos brutos recibidos de SiriusXM. «Como lo habían hecho en el pasado, el demandado intentó arrojar dinero al problema, afirmando unilateralmente que aumentaría los pagos… para cubrir un déficit y supuestamente hacer que los demandantes estuvieran ‘completados’, pero, según la información y la creencia, esta oferta tenía como objetivo disuadir a los demandantes de analizar más profundamente el acuerdo de SiriusXM». dice la demanda.

Si bien Audiochuck «finalmente se negó nuevamente a arrojar luz» sobre el acuerdo de SiriusXM con los creadores de «Anatomy of Murder», la compañía estaba «negociando un acuerdo nuevo y lucrativo para sí misma con RedSeat», una referencia a Red Seat Ventures de Tubi Media Group, que asume la gestión de las ventas de publicidad en todo el conjunto de programas de Audiochuck, alega la demanda.

Además del «claro incumplimiento del Acuerdo en la manipulación del Acuerdo SiriusXM por parte del Demandado, los Demandados, a lo largo de la relación de las partes, no cumplieron con sus obligaciones en virtud del Acuerdo ni apoyaron el Podcast de manera que hubiera aumentado su valor», dice la demanda. Audiochuck, que “se anuncia a sí mismo como pro-creador”, se ha “beneficiado de las espaldas de los creadores-demandantes y, de hecho, les negó el dinero que se les debía contractualmente, sin contribuir de manera significativa en la forma que exige el Acuerdo”.

Según la demanda, Nicolazzi es una fiscal de homicidios de carrera con 21 años de experiencia en la oficina del fiscal de distrito de Brooklyn, 16 de esos años en la oficina de homicidios de la oficina, donde se desempeñó por última vez como jefa de juicios. También es presentadora y coproductora ejecutiva de “True Conviction”, que se emitió durante cuatro temporadas en Investigation Discovery y productora ejecutiva y presentadora del podcast “Law & Order: Criminal Justice System” de Wolf Entertainment, que actualmente finaliza su segunda temporada.

Weinberger pasó casi una década trabajando en el cumplimiento de la ley en Florida, antes de embarcarse en una carrera en los medios centrados en el crimen. Es un periodista de investigación ganador de tres premios Emmy, anteriormente en WNBC-TV y WCBS-TV en Nueva York, y actualmente es director ejecutivo y productor ejecutivo de Weinberger Media, que fundó en 2007. Weinberger es el creador de “On the Case with Paula Zahn”, ahora en su temporada número 28 en Investigation Discovery y productor de “True Conviction” de la cadena.