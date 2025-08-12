JK: Bloques de deslizamiento de tierra Jammu-Rajouri National Highway; Trabajo de restauración en curso







Con fuertes lluvias y situaciones de Cloudburst en el valle que interrumpen los servicios y el viaje, otro deslizamiento de tierra en Jammu y Cachemira ha causado una interrupción importante en la carretera nacional Jammu-Rajouri. Una de las principales rutas que conectó a Rajouri con varias partes de Jammu fue bloqueada el martes debido a un deslizamiento de tierra, dando el tráfico en punto.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el trabajo de restauración en el lugar está en marcha para eliminar los escombros y despejar la carretera para el movimiento del vehículo.

En medio de las fuertes lluvias en todo el país durante el monzón, las áreas montañosas se han visto afectadas principalmente, especialmente en la región de Uttarakhand. Las nubes, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han causado una pérdida significativa de vidas y propiedades, lo que hace que la situación sea mucho más preocupante.

Debido al clima desfavorable y los deslizamientos de tierra, las carreteras se bloquearon en Nandprayag en Chamoli distrito. Además, días después de la nube en la región de Uttarkashi, el rastro de la destrucción creó estragos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el magistrado del distrito del distrito de Chamoli, Sandeep Tiwari, dijo que «el trabajo está pasando la carretera bloqueada debido al deslizamiento de tierra en Nandprayag debido a la lluvia», como citado por la agencia de noticias ANI.

El magistrado del distrito agregó además que «aparte de esto, todas las carreteras en el distrito son suaves y corriendo».

El puente que se conecta Uttarkashi Harsil ha sido reconstruido para facilitar el movimiento fácil de maquinaria y materiales de alivio después de la nube y las inundaciones repentinas que causaron la destrucción masiva en Dharali y Harsil del distrito de Uttarkashi el 5 de agosto, dijeron las autoridades.

En otro incidente en Uttarakhand, un enorme deslizamiento de tierra golpeó al pueblo de Dharali en el área de Kheer Gad cerca de Harsil. El deslizamiento de lodo provocó un flujo repentino de escombros y agua a través de los asentamientos el 5 de agosto. Poco después, la cloudburst condujo a inundaciones repentinas en las aldeas a gran altitud de Dharali, empeorando la situación. Como se informó, varias casas alrededor de la localidad fueron barridas.

Mientras tanto, el Director General de Policía de Uttarakhand, Deepam Seth, revisó el domingo la primera fase de operaciones de ayuda y rescate que se llevan a cabo bajo la dirección del primer ministro Pushkar Singh Dhami después del desastre natural en las áreas dharali y ásperas de Uttarkashi.

Actuando rápidamente sobre el asunto, el DGP también realizó una revisión de alto nivel del próximo plan de acción en la sede de la policía en Dehradun. Todos los altos oficiales de policía y líderes de equipos de varias ramas de la policía, SDRF, servicio de bomberos, PAC, telecomunicaciones, etc., que fueron enviados para una realización efectiva de operaciones de ayuda y rescate en el distrito de Uttarkashi, asistieron a la reunión.

Durante la reunión, el DGP Tomó información actualizada sobre operaciones de alivio y rescate de todos los oficiales, ADG L/O, IG PAC, IG SDRF, IG Telecom, IG Fire, IG L/O, IG SDRF, IG Garhwal Range, Dig L/O, etc., y apreciaron los esfuerzos que se realizan hasta ahora por las fuerzas que trabajan en el sitio del incidente.

(Con entradas de ANI)





Fuente