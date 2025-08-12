La etiqueta de terror Void Signal se lanza en asociación con Alliance

Un nuevo jugador ha entrado en el juego de distribución de terror. Señal nulaUn sello premium dedicado a las películas de terror y género se ha lanzado en asociación con Alliance Home EntertainmentSe dirige a lanzamientos digitales y físicos en América del Norte, el Reino Unido e Irlanda.

El sello promete curar y lanzar múltiples títulos cada mes, centrándose en lo que llama «obras poderosas, atrevidas y visionarias que empujan los límites de la narración de narración de género». La compañía se está posicionando como un destino para los fanáticos del horror que buscan cine único e inolvidable, desde horror nervioso hasta thrillers elegantes y gemas listas para el culto.

«Esta no es solo otra etiqueta: es un faro para el cine de género original y valientes», dijo un representante de Void Signal. «Nuestro objetivo es conectar al público con experiencias de terror y género verdaderamente destacadas que exigen atención».

Void Signal ha revelado una lista de lanzamiento de otoño, con seis títulos programados para implementar entre octubre y noviembre. La alineación comienza con «The Healing» el 7 de octubre, descrita como «en la línea de clásicos de terror de culto como ‘Midsommarmar’. La película está protagonizada por Alyona Mitroshina y sigue a una mujer que huye de su marido abusivo para un misterioso retiro con amigos, donde los rituales surrealistas y las visiones revelan secretos oscuros.

Después del 14 de octubre está «Mar.ia», anunciada como una mezcla de «Terminator» y «I Spit on Your Grave», protagonizada por Daria Panchenko como una estrella de cine erótica que se transforma en un cyborg vengativo. El elenco incluye a William Prociuk, Magui Bravi y Sofía Gala Castiglione.

El lanzamiento del 21 de octubre «Santa Madre» presenta a Eihi Shiina en lo que se describe como un gran enfrentamiento que involucra a una mujer trans silenciosa que lucha contra una organización brutal con «motosierras, láseres y carnicería sin parar».

Noviembre trae tres títulos adicionales: «Dream Story» (4 de noviembre), inspirado en «Eyes Wide Shut» de Kubrick y ambientado en Berlín moderno; «The Blade corta más» (18 de noviembre), sobre un presentador de televisión narcisista que explota las tragedias de la vida real hasta que una víctima afligida busca venganza; y «The Eye and the Wall» (25 de noviembre), un thriller distópico ambientado en una ciudad en descomposición gobernada por un régimen brutal.

La asociación con Alliance Home Entertainment proporciona una señal nula con una infraestructura de distribución establecida en múltiples canales. Alliance Home Entertainment, una división de Alliance Entertainment, se desempeña como un socio principal de licencias y distribución para el contenido de cine y televisión en América del Norte, trabajando con los principales estudios de Hollywood e independientes principales.