Solo bromeando, Nusron Wahid se disculpó por el discurso de controlar la tierra ‘desempleada’ ‘

Yakarta, Viva – Ministro de planificación agraria y espacial/Jefe de la Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN), Nusron wahidtransmitir una disculpa sobre su declaración sobre la política control La tierra es alias abandonadas tierra desempleada.

Leer también: La aparición de un hombre gritó con una bomba en el avión oficial de Lion Air para ser sospechoso



Especialmente en esa declaración, Nusron incluso dijo que todas las tierras de las personas pertenecen al estado.

«Estoy en nombre del Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid, transmitió una disculpa a toda la comunidad indonesia, al público, a los internautas», dijo Nusron en una conferencia de prensa en su oficina, el martes 12 de agosto de 2025.

Leer también: 2 años de tierras desempleadas tomadas por el estado, el ministro Nusron explicó su mecanismo





El ministro de ATR/ Kepalabpn Nusron Wahid fue testigo de la firma de la cancelación de SHGB. Foto : Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)

«Basado en mi declaración de VJral hace algún tiempo, y causó una polémica en la comunidad y provocó un malentendido», dijo.

Leer también: Blacklist Muchos clubes, DJ Panda se disculpa y aclara su relación con Erika Carlina



Admitió que la razón para expresar esto fue porque se refiere al Artículo 33 Párrafo (3) de la Constitución de 1945, que establece que la Tierra, el Agua y la Riqueza Natural contenida en él están controladas por el Estado y se usan lo más posible para la prosperidad de la gente.

De hecho, según él, el paso de control solo se tomará para los campos de arroz productivos, los patios y la tierra de herencia propiedad de residentes, especialmente aquellos con el estado de los certificados de propiedad (SHM) para ser más seguros. Por lo tanto, Nusron enfatizó nuevamente que el control de la tierra ‘desempleada’ fue llevada a cabo por su partido, para atacar las tierras con el estado de los derechos comerciales (HGU) y los derechos de uso de edificios (HGB).

«Por lo tanto, esto solo apunta a la tierra con el estado de HGU y HGB, que es millones de hectáreas, pero está desempleado, no utilizado y no productivo», dijo Nusron.



Ministro de ATR/BPN, Nusron Wahid Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«No apuntar a la gente de la gente, los campos del pueblo, la gente de la gente o los herederos, y mucho menos el estado de la propiedad o el derecho», dijo.

Por lo tanto, Nusron reiteró que la declaración que hizo antes era solo bromas. Sin embargo, él mismo admitió que no esperaba que su declaración condujera a percepciones incorrectas. Incluso prometió que en el futuro sería más cuidadoso al elegir palabras, de modo que el propósito del mensaje de las políticas gubernamentales podría transmitirse bien al público.

«Pero después de que lo presencié, nos dimos cuenta y reconocemos que la declaración, los chistes dijeron inapropiados, inapropiados, y no era apropiado que transmitiéramos. Además, fue transmitido por un funcionario público, para que pudiera causar percepciones incorrectas y salvajes en la comunidad», dijo.