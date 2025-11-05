Sinclair informa caída de ingresos en el tercer trimestre y pérdida neta después del boicot a Jimmy Kimmel

Sinclairuno de los grupos de estaciones de televisión más grandes de EE. UU., experimentó una caída significativa en los ingresos y registró una pérdida neta para el tercer trimestre de 2025.

Para el tercer trimestre, la compañía reportó ingresos de 773 millones de dólares, un 16% menos, y una pérdida neta de 1 millón de dólares (o 2 centavos por acción) en comparación con un ingreso neto de 94 millones de dólares en el mismo período del año anterior. El anuncio de ganancias de Sinclair se produce después de que sus 38 afiliados de ABC hubieran brevemente se adelantó a “Jimmy Kimmel Live!” en septiembre por los comentarios del presentador de televisión sobre el asesino de Charlie Kirk. No está claro hasta qué punto el boicot a Kimmel afectó los resultados financieros de Sinclair para el trimestre; La compañía no proporcionó información sobre el apagón en su comunicado de prensa de resultados.

«Sinclair logró un sólido tercer trimestre, logrando el nivel más alto de orientación para ingresos por publicidad y distribución, mientras que los gastos de medios y el EBITDA ajustado superaron las expectativas», dijo el presidente y director ejecutivo Chris Ripley en comentarios preparados. «Esperamos ver una mejora continua en las principales tendencias publicitarias en el cuarto trimestre y un aumento secuencial en los ingresos de distribución».

Sinclair, con sede en Baltimore, posee, opera y/o brinda servicios a 185 estaciones de televisión en 85 mercados afiliados a cada una de las principales redes de transmisión. También posee Tennis Channel y las redes de multidifusión Comet, Charge!, TBD y The Nest.

Sinclair, conocido por sus inclinaciones políticas conservadoras, dijo el 17 de septiembre que era tirando de “Jimmy Kimmel Live!” desde sus estaciones ABC sobre lo que Kimmel dijo en su programa dos días antes: “Alcanzamos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”. Los partidarios del MAGA se indignaron e interpretaron eso como si Kimmel dijera que el asesino de Kirk era «uno de ellos». El presidente de la FCC, Brendan Carr, intervino sobre la situación; Hablando anteriormente el 17 de septiembre en un podcast conservador, dio a entender fuertemente que las afiliadas de ABC serían atacadas por la agencia y sus licencias de espectro revocadas si no “tomaron medidas” sobre Kimmel (es decir, sacar el programa del aire). Tras la amenaza de Carr y la presión de Sinclair y Nexstar Media, que también anunciaron que se adelantaría a Kimmel, ABC dijo que suspendería «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» indefinidamente.

En agosto, Sinclair había anunciado una “revisión estratégica integral” para su negocio de transmisión, incluidas posibles ventas y adquisiciones. Cualquier acuerdo en el que Sinclair participe que implique la transferencia de licencias de transmisión estaría sujeto a la revisión y aprobación de la FCC.

Hasta el 1 de noviembre, Sinclair había cerrado la adquisición de 11 estaciones asociadas con «acuerdos adicionales pendientes de la aprobación de la FCC y más transacciones planeadas», según Ripley. Las adquisiciones representan al menos 30 millones de dólares en EBITDA incremental anualizado una vez finalizadas, añadió. En 2026, “anticipamos ingresos políticos récord a mediano plazo en el próximo ciclo, y nos sentimos alentados por los recientes desarrollos regulatorios que deberían conducir a una consolidación muy necesaria de la industria y sinergias significativas para los inversores”, dijo Ripley.

Sinclair afirmó que su decisión de adelantarse al programa de Kimmel «fue independiente de cualquier interacción o influencia del gobierno» (al igual que Nexstar). En su declaración del 17 de septiembre, Sinclair dijo: «Apreciamos los comentarios del presidente de la FCC, Carr, hoy y este incidente resalta la necesidad crítica de que la FCC tome medidas regulatorias inmediatas para abordar el control que las grandes redes nacionales ejercen sobre las emisoras locales».

Sinclair había dicho que antes de considerar devolver «Kimmel» a sus afiliados de ABC, el presentador de televisión debe disculparse con la familia de Kirk y enviarles «una donación personal significativa» a ellos, así como a Turning Point USA, la organización que fundó Kirk. (La compañía planeaba realizar un homenaje a Charlie Kirk en sus filiales de ABC el 19 de septiembre, pero en su lugar, emitió una repetición de “Celebrity Family Feud”.)

Kimmel no se ha disculpado específicamente con la familia Kirk ni ha ofrecido una donación a Turning Point USA. Tras la decisión de ABC de reanudar “Jimmy Kimmel Live!” El 23 de septiembre, Sinclair dijo que sus estaciones de ABC reanudarían la transmisión de “Jimmy Kimmel Live!” a partir del 26 de septiembre después de “discusiones continuas y constructivas con ABC” sobre varias medidas, incluido el posible nombramiento de un defensor del pueblo independiente para toda la red. Sinclair también defendió su decisión de adelantarse a Kimmel, diciendo que “es simplemente inconsistente defender la libertad de expresión y al mismo tiempo exigir que las emisoras transmitan contenido específico”.

Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, dijo en un entrevista Esta semana con Jesse Watters de Fox News que los ejecutivos de Sinclair se habían acercado a ella para preguntarle si quería que Sinclair intentara obtener una disculpa de Kimmel o si quería aparecer en «un programa». Según Erika Kirk, rechazó las ofertas de Sinclair.

Kimmel, en un monólogo emocional En su primera noche de regreso al aire después de la suspensión de ABC, dijo: «Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello». Añadió: «Publiqué un mensaje en Instagram el día que lo mataron, enviándole amor a su familia y pidiendo compasión, y lo dije en serio. Y todavía lo hago».