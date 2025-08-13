Jefe y entre cheques en la tierra de la aldea del hajj indonesio en Makkah, esta es la apariencia

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo (CEO) Danantara, Rosan Roeslaniactualmente en MakkahArabia Saudita, para hacer un seguimiento del plan de desarrollo Pueblo del hajj indonesio en la tierra santa.

A través de cargas en instagram @danantara.indonesia, el jefe y entre él también muestran la ubicación que se espera que se use tierra Para la construcción del pueblo del hajj indonesio.

«Aquí está el más ideal porque la tierra relativa está vacía», dijo Rosan en el video cargado en Instagram @Danantara.indonesia, miércoles 13 de agosto de 2025.

CEO y Antara, Rosan Roeslani

Esta visita fue un seguimiento de la reunión del presidente Prabowo Subianto con el Príncipe Heredero y el Primer Ministro de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, en julio de 2025.

También aprovechó uno de los impulso histórico, cuando el gobierno de Arabia Saudita abrió oficialmente un permiso de propiedad de la tierra para los partidos extranjeros.

En esta ocasión, Rosan y el séquito de delegación indonesia también celebraron una reunión con el Reino de Arabia Saudita, incluida la Comisión Real de la Ciudad de Makkah y los Santos Santos (RCMC).

Donde, RCMC es una autoridad autorizada en la planificación, desarrollo y mejora de las instalaciones de servicio en La Meca y la Tierra Santa.

CEO y Antara, Rosan Roeslani, cuando estaban a punto de irse a la Meca, Arabia Saudita.

«Se espera que esta iniciativa sea un hito importante en un esfuerzo por proporcionar la mejor comodidad, conveniencia y experiencia de adoración para los peregrinos indonesios en la Tierra Santa», dijo.

Se sabe que anteriormente Rosan también había revelado el plan del gobierno indonesio para comprar 8 parcelas de la superficie de 16-80 hectáreas (HA) en Makkah, Arabia Saudita. La ubicación es de 400 metros a 2.5 km alrededor de la Gran Mezquita, que luego será destinada como una aldea de peregrinos para peregrinos y peregrinos del país.