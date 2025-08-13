Sumpas legales gratis, Tom Lembong puede ‘regalar’ de la oficina del fiscal general

Miércoles 13 de agosto de 2025 – 13:40 Wib
Yakarta, Viva – un número evidencia Un caso de corrupción en las importaciones de azúcar previamente confiscadas relacionadas con el ex ministro de comercio Thomas Trikasih Lembong o Dejó a Tomha sido oficial devuelto Oficina del Fiscal General (AGO).
«Sí (incluidas las computadoras portátiles han sido devueltas a Tom Lembong)», dijo el Director de Fiscalía del Fiscal General Criminal Especial, Sutikno, el miércoles 13 de agosto de 2025.
Se sabe que Tom Lembong es libre después de ser abolición de Presidente Prabowo Subianto. Aun así, Sutikno enfatizó que no se devolvieron todas las pruebas. Algunos todavía están almacenados por el bien de otros ensayos de casos.
Porque el caso todavía se está ejecutando para nueve sospechosos. Son 1. Tonny Wijaya ng (TW) como Presidente Director de Productos PT Angels (PT AP) en 2015-2016; 2. Wisnu Hendraningrat (WN) como Presidente Director de PT Andalan Furnindo (PT AF) en 2011-2024; 3. Hansen Setiawan (HS) como Presidente Director de PT Sentra Busahatama Jaya (PT SUJ) en 2016
Entonces; 4. Indra Suryaniningrat (IS) como Presidenta Directora de PT Medan Sugar Industry (PT MSI) en 2016; 5. Entonces Surianto Eka Praseteto (TSEP) como presidente de PT Makassar Tene (PT MT) en 2016; 6. Hendroganto Antonio Tiwon (HAT) como director de PT Duta Sugar International (PT DSI);
Entonces; 7. Ali Sanjaya B (ASB) como presidente presidente de PT Kebun Tebu Mas (PT KTM); 8. Hans Falita Hutama (HFH) como presidente presidente de PT Berkah Manis Makmur (PT BMM); 9. EKA SAPANCA (ES) como Presidente Director de PT Permata Duni Sukses Utama (PT PDSU) en 2016
Incluso el sospechoso del Director de Desarrollo de Negocios de la Compañía Comercial Indonesia Charles Sitorus, cuyo caso aún está en el proceso de apelación de un veredicto de cuatro años.
«Porque la evidencia basada en la decisión devuelta a Tom Lembong ha sido devuelta y basada en la cortesía de la corte, se usa para otros asuntos», dijo.
