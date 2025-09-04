El vicepresidente Gibran fue demandado por funcionarios públicos del Tribunal de Distrito del Centro de Yakarta.

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Wapres) Ri, Gibran rakabuming raka demandado Civilizado en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN Central Yakarta).

La demanda fue presentada por un civil llamado Subhan. El Subhan demandó a Gibran relacionado con los requisitos de registro para Gibran como candidato vicepresidencial en las elecciones de 2024.

«Condiciones de ser vicepresidente no cumplido. Gibran nunca ha sido un equivalente de secundaria basado en la ley indonesia «, dijo Subhan cuando se contactó el miércoles 3 de septiembre de 2025.

En este sentido, Subhan amenazó a Gibran Comisiones electorales generales (KPU). Según él, se sospecha que los dos cometen actos contra la ley (PMH).

«PMH Civil con la KPU», dijo.

Según el Sistema de Información de Búsqueda de Case (SIPP) del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, la demanda se ha registrado en el caso número 583/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

El caso se registró el viernes 29 de agosto de 2025. Mientras que la nueva sesión se llevará a cabo el lunes 8 de septiembre de 2025.