El sueño del Manchester United comienza Xi cuando selló a Carlos Baleba y Benjamin Sesko Transferentes

Man United pudo agregar dos arreglos de declaraciones más al equipo de Ruben Amorim para el final de la ventana de transferencia.

Con poco más de una semana para ir a su primer partido de la Premier League contra el Arsenal, el Manchester United dobla sus músculos en el mercado de transferencias nuevamente.

Después de completar las sesiones de firma de Diego Leon, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo antes en la ventana, United Benjamin Sesko quiere hacer su próximo recluta.

Según lo informado por el Manchester Evening News El miércoles, United tiene fe en vencer a Newcastle United para la firma del RB Leipzig Striker, que anotó 21 goles para el Bundesliga Club la temporada pasada.

United ha hecho una oferta de apertura de £ 65.3 millones más £ 8.7 millones en complementos para el internacional esloveno. Aunque Newcastle ha hecho una oferta más alta, se cree que el delantero tiende a mudarse a M16.

Si United tiene éxito en sus esfuerzos, Sesko es la nueva cara de su línea de avance, con el apoyo de Cunha y Mbeumo.

Además de querer Sesko, también se informa generalmente que United está interesado en firmar Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba. Según Athletics, United ha hecho ‘contacto’ con De Meeuwen a través de intermediarios.

Aunque las sesiones de firma ofensivas han tenido prioridad para United este verano, hubo un centrocampista en su lista de deseos y Baleba sería otra explicación si se mudara a Old Trafford.

Si United Sesko y Baleba atraen con éxito a M16 antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre, el entrenador en jefe Ruben Amorim tiene un equipo muy competitivo para reunir su XI inicial.

A pesar de la necesidad de que entre un nuevo arquero y que desafíe a Andre Onana por el lugar número 1, el camerunés espera seguir siendo el portero de primera opción de Amorim esta temporada.

Leny Yoro fue demostrablemente el mejor jugador de United en la reciente gira para la temporada de los Estados Unidos y produjo un hat trick de versiones prometedoras, lo que significa que debería ser un inhebrado en el centro de la derecha. Ayden Heaven es actualmente la opción obvia a la izquierda de los tres traseros, pero se enfrentará a una feroz competencia de Lisandro Martínez tan pronto como regrese de su lesión del Ligamento Cruciato (ACL) delantero.

En el medio, Matthijs de Ligt y Harry Maguire luchan para alcanzar la primera opción de Amorim, y ambos creerán que vale la pena ganar el lugar. De Ligt, sin embargo, ha sido la figura más prominente en la pretemporada.

Con respecto a los respaldos del ala, Amad y Patrick Dorgu son opciones obvias. Amad fue el jugador más mejorado de United la temporada pasada debido a una milla del país y realmente se adaptó al sistema 3-4-2-1 de Amorim, y Dorgu ha disfrutado de una fuerte temporada de propagación y se encarga del empuje de ataque que Amorim espera de sus bandejas de ala.

Después de las adiciones de Cunha y Mbeumo, se espera que el Capitán Bruno Fernandes sea un operador permanente en el centro del campo esta temporada. A menudo trabajaba como un número 8 en la segunda mitad del último término y produjo algunas de sus mejores versiones desde una posición más profunda.

Además de él, si, si se elimina con éxito del estadio AMEX, Balba esperará ir directamente a la primera opción de Amorim Xi y morder, energía y agresión al centro del campo de United. El camerunés, de 21 años, es conocido por su energía, estilo de juego agresivo y puede continuar la pelota, lo que significa que ofrece exactamente lo que United está buscando en un centrocampista.

Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo y Casemiro creerán que vale la pena comenzar, pero United no potencialmente salpicaría al sofá al norte de £ 70 millones.

Como ya se documentó, Mbeumo y Cunha son los principales candidatos a tomar los dos no. 10 posiciones. El primero, a los ojos de algunos, debe usarse como las alas derechas en medio de su historia como extremo, pero anotó 20 goles de la Premier League la temporada pasada y debe jugarse lo más cerca posible a la meta.

Cunha es un jugador experimentado y es bueno en casa como un no. 10 en una formación de tres por parte de la espalda. Disfrutó de un presidente sólido y ha ofrecido destellos de lo que traerá a la mesa.

Sesko será un iniciador garantizado en la punta del ataque. Costará al norte de £ 70 millones y United necesita urgentemente sangre fresca por adelantado.

El jugador de 22 años debería reemplazar a Rasmus Hojlund como el principal tirador de United y cuenta con el apoyo de Cunha y Mbeumo, quienes anotaron 35 goles de la Premier League para Wolves y Brentford la temporada pasada.

Dream Xi del Manchester United para 2025/26.

Dream United XI con dos sesiones de firma más: Oana; Yoro, el liot, el cielo; Amad, Baleba, Fernandes, Durgu; Mbello, Conha; Es Esso.