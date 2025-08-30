‘Java’ de Kamila Andini se dirige al mercado de financiación de Gap Gap de Venecia

Autor indonesio Kamila Andini se está preparando para lo que ella llama «la historia más difícil que he creado» con «Cuatro temporadas en Java«, Un drama realista mágico que confronta el oscuro vientre del progreso y el poder en Indonesia contemporánea.

La película, ahora en postproducción y en el Mercado de financiación de Gap Gap de VeneciaSigue a Pertiwi, una mujer que regresa a su pueblo después de más de una década en prisión por matar a un joven mientras se defiende de intento de violación. Su regreso a casa coincide con la llegada de electricidad a la comunidad remota, estableciendo lo que Andini describe como una colisión entre la modernidad y el trauma personal que ve «repitiendo en nuestra vida diaria».

«El costo de desarrollo en nuestro país es muy costoso», explica Andini. «Lo pagamos con nuestro cuerpo, lágrimas, sangre y vida. Y, sin embargo, todavía estamos muy lejos. La mayor parte del desarrollo no da un futuro para las personas, en cambio solo satisface las necesidades políticas de las personas que buscan poder y no deja nada más que trauma para la gente».

El proyecto marca la tercera colaboración de Andini con el productor y socio de la vida Ifa Isfansyah a través de su compañía Forka Films, luego del éxito internacional de «Yuni» (ganador del premio de la plataforma en Toronto 2021) y «Antes, ahora y entonces» (Silver Bear en Berlinale 2022). Pero este último esfuerzo empuja los límites de su asociación en nuevas direcciones.

«Cada vez que trabajo con Kamila, de una película a la siguiente, siempre quiero desafiarme a mí mismo para lograr un mayor valor de producción», dice Isfansyah. «Nunca hice este tipo de producción como productor. Está ambientada en una montaña, que fue un desafío para el proceso de producción, logística y técnica. Kamila quería explorar la naturaleza y la tecnología. Kamila y yo nunca antes habíamos hecho esto en una película».

El nombre del protagonista lleva un peso simbólico: pertiwi literalmente significa «Madre Tierra» en Indonesia. «Este personaje es una metáfora de Indonesia», revela Andini. «En Indonesia, vemos la tierra como la Madre Tierra, porque en Java, la» Madre «es la fuente de la vida. Y aquí es donde comienza la relación de los humanos y su naturaleza en nuestra cultura».

«Sigo viendo cómo nuestros líderes venden y dañan nuestra tierra sin verla como nuestra fuente de vida», agrega.

El viaje de Pertiwi a casa la lleva cara a cara con los cuatro hombres que la enviaron a prisión, personas que ahora dominan la aldea. Junto con los marginados de la sociedad, las prostitutas mentalmente enfermas mentales y las personas con discapacidades, descubre que las injusticias de su pasado persisten en nuevas formas.

La narración combina el realismo mágico con la mitología local y la crítica social puntiaguda, una complejidad tonal de Andini esperan que iluminen «cuán complejo es el feminismo en el sur global». La historia atrae el poder de los objetos abandonados y las personas olvidadas, con electrónica usada que se iluminan misteriosamente como metáforas para la resiliencia y la renovación.

Los temas de la película tienen relevancia contemporánea urgente. «La historia basada en muchas cosas que suceden en Indonesia contemporánea», señala Andini. «Los apagones de electricidad todavía están ocurriendo hasta ahora. El acoso sexual todavía ocurre y mucho hecho por personas con poder en la sociedad».

Los titulares recientes solo han reforzado la necesidad de la historia. «Mientras escribía mi guión, surgió una noticia sobre una chica [who endured a] Serie de acoso sexual por 11 personas en el poder. Y ayer, una niña fue encontrada violada y muerta en Palm Plantation «, revela Andini.» Las historias siguen llenando incluso cuando estoy creando la película. Para ser honesto, no es fácil incluso para mí crear este tipo de historia ya que me rompe el corazón cada vez, pero creo que realmente es el momento de hablar de esto «.

La producción cuenta con una lista de socios internacionales, incluyendo Fund de Cine de los Países Bajos, Hubert Bals Fund, Sorfønd y compañías de coproducción que abarcan los Países Bajos (Lemming Film), Noruega (Películas de Storm), Francia (ICI et Là Prods.), Alemania (One Dos Films) y Singapore (Giraffe Pictures).

«Cada socio y coproductor en esta película tiene diferentes valores», explica Isfansyah. «A lo largo de cada etapa, desde el desarrollo hasta la producción, la postproducción y la promoción, necesitaba sus perspectivas. Me aseguré de que todo estaba alineado. De los muchos socios involucrados, estaba seguro de una cosa desde el principio: la confianza en la visión de Kamila».

El productor se ha alineado estratégicamente con los socios indonesios para garantizar un alcance doméstico más amplio, incluido el recién llegado IMajinari con fuertes capacidades de promoción digital y Miles Films, una compañía instrumental en el avivamiento de la película indonesia.

A medida que el proyecto participa en el mercado de financiamiento GAP de Venecia, el equipo busca fondos finales para la postproducción, particularmente los efectos visuales, junto con el agente de ventas adecuado.

Para Andini, la plataforma representa más que oportunidades financieras. «Conocer a personas que creyeron en la historia y apoyar en esta voz a la planteada, es una especie de poder colectivo que estoy buscando».

Isfansyah espera que el trabajo completado genere conversaciones cruciales, particularmente entre las que están en posiciones de poder. «En cada región, están los que están en el poder», observa. «A menudo sienten que están ayudando a los débiles a su manera, pero eso solo hace que el dominio sea cada vez más desequilibrado».