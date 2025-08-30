Emil Audero sumergió a Jay Idzes y Sassuolo en la parte inferior de la clasificación

Sábado 30 de agosto de 2025 – 13:02 Wib
VIVA – portero del equipo nacional indonesio, Emil DaringDe nuevo en el centro de atención en la Serie A Italia. El trajo con éxito Cremonés ganó una dramática victoria por 3-2 sobre Sassuolo que está reforzado por el compatriota, Jay idzesen el estadio Giovanni Zini, sábado 30 de agosto de 2025 Hrs de la mañana temprano.
Estos resultados colocan a Cremonese en la parte superior de la clasificación de la Serie A con una colección de seis puntos de dos partidos. Anteriormente, también hicieron una gran sorpresa doblando el AC Milan en el San Siro.
El partido contra Sassuolo fue apretado. Cremonese primero ganó dos goles a través de Filippo Terracciano y Franco Vázquez. Sin embargo, Sassuolo se levantó en la segunda mitad a través de Andrea Pinamonti y Penalty Domenico Berardi.
Momento Haru Emil Audero y Jay Idzes se abrazaron en los pasillos de los jugadores, crémonas doblando a Sassuolo 3-2
Cuando el puntaje pareció terminar en un empate, Cremonese recibió una penalización en el tiempo de lesión. Manuel de Luca se convirtió con éxito en el albacea y trajo a I Grigiorossi para asegurar tres puntos completos. Esta penalización nació después de que Alieu Fadera violó a Floriani Mussolini en la caja prohibida.
El entrenador Cremonese, Davide Nicola, dijo que estaba contento con este resultado, aunque enfatizó que su equipo tenía que seguir siendo realista. «No me importa la parte superior de la clasificación, solo cuento los puntos que hemos recolectado. Nuestro objetivo es claro, aún sobreviven en la Serie A, y queremos lograrlo», dijo.
¡Calor, la Guerra Civil Indonesia se crea en tierras italianas! Jay Idzes vs Emil Audero
Mientras tanto, esta derrota hizo que Sassuolo se desplomara en la parte inferior de la clasificación. Dos partidos consecutivos, contra Napoli y Cremonese, terminaron con resultados negativos sin puntos. La presión comenzó a conducir al entrenador Fabio Grosso.
La victoria de Cremonese sobre Sassuolo también agregó especial al público indonesio. La razón es que este partido presenta una «Guerra Civil» entre dos jugadores del equipo nacional de Indonesia en la Serie A: Emil Audero bajo el Cremonés MIRAR, y Jay Idzes como defensor Sassuolo.
Después de la clasificación de la Serie A 2025/2026 después del partido Cremonese vs Sassuolo:
Cremonese – 6 POIN
Inter Milán – 3 POIN
Napoli – 3 puntos
Como – 3 puntos
Juventus – 3 puntos
Como Roma – 3 puntos
AC Milan – 3 POIN
Fiorentina – 1 POIN
Pisa – 1 punto
Verona – 1 POIN
Atalanta – 1 punto
Cagliari – 1 POIN
Udinese – 1 punto
Génova – 1 punto
Lecce – 1 POIN
Bolonia – 0 puntos
Lazio – 0 POIN
Parma – 0 puntos
Turín – 0 POIN
Sassuolo – 0 puntos
