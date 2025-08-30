Rachel Ven enfatizó que no se le pidió disculpas: puramente de mí mismo

VIVA – Celebridad popular Rachel Ven De vuelta en el foco público después de entregar una disculpa a través de su canal personal de transmisión de Instagram. Sin embargo, no fue solo el contenido de su declaración lo que atrajo la atención, sino también la acusación que circulaba que se decía que Rachel recibía el pago para decir las disculpas.

Respondiendo al tema, Rachel negó firmemente. Hizo hincapié en que todo lo que dijo nació de la conciencia y no por la presión o la dirección de cualquier parte. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Todo lo que escribí aquí sobre la base de mi propio deseo y conciencia, estoy agradecido si puedes influir en las personas por el bien. No hay plantilla qué más le dice a las personas. Todo puramente», escribió Rachel en respuesta a la acusación citada de su Instagram @rachelven el sábado 3025 de agosto.

Además, Rachel enfatizó que su disculpa no fue el resultado del orden o el escenario.

«Mi última publicación es puramente de mí mismo, recibo una maldición mía, pero para aquellos que dicen que me han dicho/ pagado es calumnia». dijo.

Anteriormente, Rachel Ven había escrito una larga declaración que contenía arrepentimientos para apoyar a ciertas fiestas en el pasado. Afirmó estar decepcionado con su decisión de apoyar a los miembros del DPR y al gobierno durante las últimas elecciones.

«Lo siento, lo siento, lo siento, albergar la decepción durante mucho tiempo para hablar de vergüenza, y sí por miedo, nunca más apoyaré a nadie en el DPR o el gobierno. Transmitido.

Esta frase de repente desencadenó varias reacciones de los internautas. Algunos consideran que el coraje de Rachel para ser apreciado, también hay quienes juzgan su disculpa demasiado tarde. No pocos también alientan que Rachel use su influencia en cosas que son más beneficiosas para la comunidad.